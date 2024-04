¿Se iniciará hoy la «Renaissance Era» de WWE?

Anoche, WWE quiso repetir una estampa que ya puede considerarse mítica en la historia de WrestleMania.

¿Les suena?

Quiere vender el otrora Imperio McMahon que este año, Cody Rhodes tampoco finalizará su particular historia. Al caer derrotado ayer junto a Seth Rollins por The Rock y Roman Reigns, The Bloodline tendrá vía libre hoy para intervenir en su nuevo intento de derrocar a «The Tribal Chief». Precisamente la superioridad númerica propició que un año atrás, Rhodes no pudiera salir vencedor, y ahora, para más inri, Reigns tendrá de su lado a «The Final Boss» como samoano extra.

► WrestleMania XL, como Rocky II

Pero, a menos que haya un dramático cambio de planes, entendemos que Cody Rhodes, por fin, conquistará esta noche el Campeonato Universal Indiscutible WWE y pondrá fin al vastísimo reinado de Roman Reigns.

Y un movimiento, realizado por el propio Rhodes días atrás, casa con tal previsión: el registro del término «Renaissance Era», que él mismo puso sobre la mesa durante reciente entrevista en Fox News Digital.

«Oí que la han acuñado como ‘Renaissance Era’ (‘Era del Renacimiento’), y la verdad es que me gusta como suena. Para mí, como luchador, estoy muy entusiasmado de que ya no tengamos que estar a la sombra de la ‘Attitude Era’, porque en los dos últimos años hemos hecho incluso mejores negocios que ellos […] Mencioné la palabra ‘Renacimiento’ por todas las cosas que estamos intentando, el cambio en la programación y también los personajes. Ahora atraen de manera distinta […]»

Asimismo, Triple H cree que WWE se encuentra en una nueva etapa, sin emplear el mencionado término en charla con Complex, antes de exponer lo mismo en el vídeo de apertura anoche de WrestleMania XL.

«Al recorrer este camino, el negocio está probablemente… Puede verlo ahora de manera distinta, porque como dije, en su momento no sabíamos que estábamos en la ‘Attitude Era’. Habiendo vivido eso, ahora puedo mirar al presente y decir que estamos en otra era así».

Cody, «The American Stallion».