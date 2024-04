Marvin Vettori (19-7-1 MMA) fue, por supuesto, originalmente programado para enfrentarse a Allen (24-5 MMA) en el titular de UFC de este pasado sábado en la noche, pero se vio obligado a retirarse de la contienda a menos de un mes debido a una lesión.

El «sueño italiano» fue sustituido en última instancia por otro veterano del peso medio, Chris Curtis (31-11 MMA), que había luchado previamente y derrotado a «All In» por TKO en diciembre de 2021.

Brendan Allen entró en la revancha de este pasado sábado en la noche con ‘The Action Man’ luciendo una racha de seis peleas ganadas, siendo su victoria más reciente un triunfo por sumisión sobre Paul Craig. En cuanto a Chris Curtis, de 36 años de edad, había ido 3-2 con 1 no contest desde que derrotó a Allen en UFC Vegas 44.

La revancha del evento estelar del UFC Vegas 90 de esta noche resultó ser un emocionante combate de ida y vuelta. Brendan Allen comenzó con fuerza el primer asalto, pero Chris Curtis luchó para llevarse claramente el segundo. Tras diez competidos minutos de acción en los asaltos tres y cuatro, la mayoría de los aficionados y analistas daban la pelea por empatada 2-2 de cara al quinto y último asalto.

Fue en los últimos compases del quinto asalto cuando Curtis sufrió una lesión en la pierna, lo que ayudó a Allen a terminar el combate en una posición dominante. Tras veinticinco minutos de guerra, Brendan Allen obtuvo una muy discutida victoria por decisión dividida (47-48, 48-47, 49-46).

Inmediatamente después del resultado, Allen tomó el micrófono y pidió una pelea por el título con el actual campeón de peso medio, Dricus Du Plessis. Esa petición no fue precisamente bien recibida, especialmente por el ex aspirante al título Marvin Vettori. El sueño italiano» se dirigió a «X», donde criticó a «All In» por sus «vergonzosas» acciones:

«Allen, WTF, si llamaste por el título, hombre, pareces m*erda de perro, te sacudieron en cada asalto y rezaste para que te derribaran solo para aguantar. Esa m*erda fue vergonzosa».

Brendan Allen respondió a Marvin Vettori durante la conferencia de prensa posterior al combate de UFC Vegas 90 del pasado sábado en la noche.

«Dijiste explícitamente, explícitamente en los medios de comunicación, que cuando me vieras… me ibas a dar una paliza. Me viste, lo único que dijiste fue ‘¿Qué pasa hombre? ¿Qué pasa?’. No te dije ni una palabra, nada. Te vuelvo a ver, ‘ Oh ¿por qué me miras así?’, bajo mi bolsa para caminar hacia ti (y) te pones detrás de alguien»

«La única vez que quiere hacer algo es delante de la gente. Así que me la suda, si me ves, quédate detrás de lo que dices. Si eres un hombre, respalda lo que dices. Ese es mi problema (con Marvin Vettori). Nunca dije nada sobre él. Qué, él dijo que yo dije algo en Twitter. Vamos, hermano. Todo el mundo habla en Twitter. Aparentemente lo está ahora mismo. Si te sientes así, mantén la misma energía cuando me veas en persona. Me has visto varias veces. Es lo que es».

Marvin Vettori subtitularía más tarde un vídeo de la respuesta de Allen con lo siguiente:

«Ok, si, perfecto, tu literalmente fuiste y lloraste a nuestro gerente y lloraste toda la semana a todo el personal y yo sabía que ibas a decir alguna m*erda como esa después. Todo bien 👌🏻»