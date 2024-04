Esto hará Cody Rhodes si pierde en WrestleMania 40

Desde su regreso a la WWE en 2022, Cody Rhodes se ha erigido como una de las principales caras de la WWE, y se ha embarcado en una cruzada hacia el Campeonato máximo de la compañía, hoy en poder de Roman Reigns. Si bien enfrentó obstáculos en el camino, como el músculo pectoral desgarrado que lo mantuvo en el estante durante gran parte de 2022 o su derrota de 2023 ante el Jefe Tribal en WWE WrestleMania 39, Rhodes ha aguantado estóicamente. Este domingo tendrá otra oportunidad por el Campeonato Universal Indisputable WWE, donde buscará completar su historia.

► Cody Rhodes hace una arriesgada apuesa para WrestleMania 40

Antes del esperado encuentro contra Roman Reigns este fin de semana, Cody Rhodes apareció en First Take de ESPN. A lo largo de la conversación, The American Nightmare habló de su oportunidad en WrestleMania del año pasado y de cuántos luchadores nunca han podido tener la oportunidad de ser el evento principal del espectáculo más grande de la compañía, incluido su padre. Rhodes tiene la suerte de tener una segunda oportunidad y no quiere desperdiciarla, haciendo una apuesta arriesgada en caso de sufrir una nueva derrota.

«Si no termino la historia, también podría pasar al comentario. Ya es bastante difícil ser un ‘buen tipo’ en 2024, y estos fanáticos me acompañaron. Me apoyaron. Crearon el movimiento ‘Queremos a Cody’, todo. Así que si pierdo de nuevo, Siento que perderán la fe».

Rhodes luego dijo que quiere ganar el título mundial para todos los fanáticos que han creído en él durante los últimos años. Además, resaltó la importancia del combate que tendrá este sábado cuando haga equipo con Seth Rollins para luchar contra Roman Reigns y The Rock, ya que considera que tendrá una influencia importante en el del domingo, que será el día decisivo y en le que muchos esperan verlo que complete su historia.