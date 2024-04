El ex retador al título de la UFC Chael Sonnen tiene algunas teorías interesantes sobre lo que la promoción está planeando para el ex campeón de peso medio Sean Strickland.

Strickland entró en 2024 con el título de las 185 libras en su poder y con su primera defensa a pocas semanas de distancia. Eso fue el resultado de sus esfuerzos en Sydney el pasado mes de septiembre, donde dominó a Israel Adesanya para completar una coronación improbable.

Pero «Tarzán» no pudo afianzar su dominio sobre el cinturón en el UFC 297, celebrado en Toronto el pasado mes de enero, en el que Dricus Du Plessis mantuvo su invicto récord promocional camino del campeonato.

Dado lo ajustado del resultado, muchos han pedido que Strickland reciba una revancha inmediata. El propio «Tarzán» ha sido muy elocuente al respecto, insistiendo en que Dana White y la UFC deberían «hacer lo correcto».

Sin embargo, dado que la promoción quería reservar Du Plessis vs. Adesanya para UFC 300, parece que Strickland no se saldrá con la suya. Y con otra opción muy discutida, Robert Whittaker, que acaba de ser contratado contra Khamzat Chimaev para el evento de Arabia Saudí del próximo mes de junio, la incertidumbre rodea el futuro del siempre franco ex campeón. Como suele ser el caso, Sonnen tiene sus teorías…

► Sonnen habla de Strickland como sustituto o de una pelea con Nickal

Durante un reciente episodio del programa Good Guy / Bad Guy con Daniel Cormier en el canal de YouTube de ESPN MMA, Sonnen reflexionó sobre la posición de Strickland en la división de peso medio tras los recientes acontecimientos.

El «American Gangster» esbozó dos conjeturas, sugiriendo que Strickland será utilizado como un luchador de reserva en los próximos meses o se mantendrá como el primer enfrentamiento importante para el ascendente Bo Nickal en caso de que salga de UFC 300 con su récord invicto intacto.

«Cuando preguntas qué es lo próximo para Sean Strickland… Tengo dos conjeturas, y son muy diferentes«, dijo Sonnen. «Una es que Sean Strickland sea utilizado como peleador de respaldo para cualquiera de estos dos grandes combates de los que estamos hablando (Du Plessis vs. Adesanya, Whittaker vs. Chimaev).

«El segundo, Daniel, hay una razón por la que Bo Nickal está recibiendo un empujón, hay una razón por la que Bo Nickal está recibiendo el brillo en UFC 300«, continuó Sonnen. «No sé lo que es, pero mi conjetura es que en algún momento, va a tener que pelear con uno de los grandes nombres. Ese gran nombre que está disponible va a ser Sean Strickland«.

Sin embargo, aún está por ver si Strickland aceptaría o no cualquiera de las dos opciones. Su furia por no recibir una revancha inmediata con Du Plessis le llevó recientemente a amenazar con llevar su talento al deporte del boxeo.

Sin embargo, aceptar a un rival no clasificado como Nickal no sería nuevo para Strickland. El verano pasado, concedió a Abus Magomedov una oportunidad de ascender rápidamente en la escala de los pesos medios, deteniendo finalmente al relativamente recién llegado en el segundo asalto.

Eso, por supuesto, ocurrió antes de que Strickland se proclamara campeón, por lo que no está claro si estaría dispuesto a repetir esa situación la próxima vez.