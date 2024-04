Talentos europeos en el «WrestleMania Weekend 2024» (5 de abril)

Hace un año, este autor se lamentaba de que ninguna empresa europea era parte del fin de semana de WrestleMania, en contraste con la gran cantidad de competidores europeos incluidos en destacados shows, como hizo evidente aquella Triple Amenaza entre Gunther, Drew McIntyre y Sheamus en la primera noche del magno evento de WWE.

Hoy, el panorama no luce muy distinto. Únicamente PROGRESS representará a Europa durante estos días, y con único show, Chapter 166: Freedom Walks Again, a celebrarse hoy. Pero bueno, algo es algo.

Sin embargo, en 2024 tampoco luce distinto el elevado número de talentos europeos con protagonismo: Becky Lynch, Drew McIntyre, Gunther, Ilja Dragunov, Lyra Valkyria, Axiom, Nathan Frazer… Y seguidamente, quiero poner de relieve varios nombres oriundos del viejo continente que darán forma al «WrestleMania Weekend» de la escena «indie».

Everything we’ve ever done in our entire lives has led up to this point in time.



We may not be chosen ones… but this Saturday, we choose to become one. #StandAndDeliver pic.twitter.com/iXpw4iSUlu — Nathan Frazer (@WWEFrazer) April 3, 2024

► 5 de abril

REVOLVER x HOG – (3 pm ET, Trinity Center For Urban Life, TrillerTV

Zack Gibson y James Drake enfrentarán a RED (Alex Colon y Rickey Shane Page), The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) y The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black)

PROGRESS Chapter 166: Freedom Walks Again – (3 pm ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV/DEMAND PROGRESS PLUS)

Lykos defenderá el Campeonato Mundial PROGRESS ante Man Like DeReiss

Lou Nixon

NFC MurderMania Killadelphia – (4 pm ET, FDR Skatepark)

Nixon defenderá el Campeonato Europeo Death Match ante Casanova Valentine en un «No Ring No Rules Taipei Death Match 3»

REVOLVER x HOG – (3 pm ET, Trinity Center For Urban Life, TrillerTV

GCW Joey Janela’s Spring Break 8 – (7 pm ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV)

Slamovich enfrentará a Mike Bailey en REVOLVER x HOG y hará equipo con Rina Yamashita para luchar contra Minoru Suzuki y Masato Tanaka en GCW Joey Janela’s Spring Break 8

TJPW Live In Philly – (11 am ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV/Wrestle Universe)

PROGRESS Chapter 166: Freedom Walks Again – (3 pm ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV)

Rhio enfrentará a Shoko Nakajima en TJPW Live In Philly y defenderá el Campeonato Femenil PROGRESS ante Lana Austin en PROGRESS Chapter 166: Freedom Walks Again

PROGRESS Chapter 166: Freedom Walks Again – (3 pm ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV/DEMAND PROGRESS PLUS)

RKJ defenderá el Campeonato Atlas PROGRESS ante YOICHI

PROGRESS Chapter 166: Freedom Walks Again – (3 pm ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV/DEMAND PROGRESS PLUS)

Trivet enfrentará a Luke Jacobs

PROGRESS Chapter 166: Freedom Walks Again – (3 pm ET, Penns Landing Caterers, TrillerTV/DEMAND PROGRESS PLUS)

Chuck Mambo y TK Cooper buscarán conquistar el Campeonato de Parejas PROGRESS frente a Cheeky Little Buggers (Charles Crowley y Alexxis Falcon) (c) y SAnitY (Axel Tischer y Big Damo)