Cartel definitivo de ROH Supercard Of Honor 2024

Casaría con ROH que esta suerte de segunda marca de AEW presentara unos carteles no demasiado extensos para sus grandes citas, al estilo de los de NXT, y así diferenciarse del producto de la casa Élite. Pero una vez más, ROH ofrecerá menú bastante copioso.

Porque aparte de los combates que ya quedaron establecidos la semana pasada para Supercard Of Honor, ahora, tras lo visto en el episodio reciente de ROH on HonorClub, tenemos constancia de tres nuevos anuncios.

Como principal añadido, una defensa del Campeonato Mundial de Parejas ROH, tras darse un empate entre Undisputed Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) y The Infantry bajo estipulación «Proving Ground». Shawn Dean y Carlie Bravo se ganaron así una revancha.

Por su parte, Serpentico, muy astuto, engañó a Griff Garrison y Cole Karter y les hizo firmar contrato para un combate en Supercard Of Honor ante él y Angelico. Serpentico busca así vendetta por la máscara que estos (y Maria Kanellis) le robaron.

Y en otro choque de duplas, Tony Nese y Josh Woods se enfrentarán a dos luchadores cuya identidad no ha sido desvelada.

Con tales novedades (y tal vez algunas más en las próximas horas), Supercard Of Honor parece apuntalar su cartel. PPV que tendrá lugar hoy desde el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

EXCLUSIVE: @MattTaven & @RealMikeBennett of the Undisputed Kingdom comment on what the #ROH World Tag Team Titles mean to them as they take on #theINFANTRY tomorrow night at #ROHSupercard of Honor. pic.twitter.com/3RjM51ER1L