Unos últimos añadidos para el cartel de Supercard Of Honor se detonaron durante este último episodio previo antes de la gran cita de hoy. Aunque eso sí, su estelar, una entretenida lucha de tercias, fue puro arte por el arte, pues no tuvo repercusiones creativas.

It's a HUGE trio's main event match as @TopFlight612 & @ActionAndretti take on @facdaniels, @MattSydal & @jackcartwheel!



Watch #ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/7rvSsuwVwg