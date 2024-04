La situación de Vince McMahon sigue complicada, pues no solo avanza una demanda civil en su contra de una mujer por presunto abuso y trata, sino que la investigación federal sigue su curso y McMahon podría enfrentar cargos criminales.

Lo cierto es que hace poco se generó nuevamente controversia cuando The New York Post reveló una carta que había obtenido el equipo legal de McMahon, enviada al correo de este por la mujer que lo acusa y en donde se usan frases y palabras de amor. El equipo de McMahon dijo que no era la única carta y que esta y otras comunicaciones demostrarían una supuesta relación consensuada enter las parte.

► Dave Meltzer opina de los más recientes acontecimientos en el caso de Vince McMahon

Sin embargo, la abogada de la presunta víctima señaló que McMahon había ejercido presión para que la mujer le escribiera esa carta y que, de hecho, utilizó frases de películas muy antiguas para completar la larga verborrea que McMahon le habría solicitado a la mujer.

Y ahora, en una reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer analizó el caso y dio su opinión de lo que pasó recientemente. Meltzer cree que la carta fue solicitada a la mujer por McMahon y que no fue un acto de amor que le nació a la mujer, de 43 años de edad.

«Fue un caso del equipo legal de Vince intentando confundir la situación de esta mujer al describir el correo electrónico como una «carta de amor». Con McMahon enfrentando evidencia en su contra en forma de mensajes de texto, así como Laurinaitis corroborando algunas de las acusaciones de la mujer en una declaración previa, creo que la defensa de McMahon reconocerá que algunos de los eventos ocurrieron mientras intenta presentar su relación con esta mujer como consensuada.

«También expreso escepticismo sobre el propio correo electrónico en sí mismo, porque inicialmente no estaba convencido de que fuera real. Luego tuve un intercambio de mensajes de texto con la abogada de la mujer, Ann Callis, que ocurrió después de la filtración del correo electrónico, y ella señala que las palabras de la mujer en los intercambios sugerían que le habían indicado que escribiera el correo electrónico y que no lo había hecho por voluntad propia».