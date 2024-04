Entre tanto show en directo estos días por el «WrestleMania Weekend», luce un poco desmotivante ver la habitual entrega televisiva de TNA como rigurosa grabación, aunque se filmara igualmente desde Philadelphia (en concreto, desde la célebre 2300 Arena).

Este capítulo nos dejó un buen estelar y un nuevo añadido al cartel del PPV Rebellion, que llegará una vez pase la candencia de WrestleMania.

.@NicTNemeth emerges victorious in the Generational Clash! Are we looking at the next TNA World Champion!? #TNAiMPACT pic.twitter.com/x9pwEUYmB4