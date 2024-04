Charlie Dempsey también luchó en Bloodsport

No solo Shayna Baszler luchó en el evento Bloodsport X, copromovido entre Josh Barnett y GCW. También lo hizo, de forma sorpresiva, otra Superestrella WWE, como lo es el luchador de NXT, Charlie Dempsey, hijo del reconocido William Regal, y quien tanto Regal como Triple H han querido moldear a fuego lento para que se convierta en una gran figura en WWE.

En la quinta lucha de la noche, Dempsey apareció por sorpresa y se enfrentó a Matt Makowski. El combate duró solamente 6 minutos y 23 segundos, pero dejó excelentes críticas tanto en Cagematch como en las redes sociales.

El ganador de la lucha fue el actual Campeón de la Copa Heritage NXT, Charlie Demspey. Así fue la entrada sorpresa de Dempsey y su victoria en Bloodsport X:

CHARLIE DEMPSEY IS AT BLOODSPORT AHHHH #JBBSX pic.twitter.com/9Bn0uDnWRa

Por otra parte, Shayna Baszler estuvo acompañada de Zoey Stark, y logró vencer a Masha Slamovich, quien estuvo acompañada de Jordynne Grace, ambas figuras de TNA Wrestling, quienes cayeron en una lucha que duró 7 minutos y 14 segundos.

SHAYNA BASZLER PULLED UP WITH ZOEY STARK #JBBSX pic.twitter.com/KSaK0WuN0V

SHAYNA WINS OMG

THIS IS THE GAME I LOVE, BLOODSPORT IS PEAK #JBBSX pic.twitter.com/KEYhux1JzQ

— s e t h (@futurafreesky) April 4, 2024