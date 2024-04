Eric Bischoff habla de los despidos de AEW

Una de las figuras más críticas de AEW, Eric Bischoff, recordada personalidad de la lucha libre profesional con paso por WCW y WWE, habló recientemente de la primera y controversial ola de despidos que realizó Tony Khan en AEW hace unos días, luego de que CM Punk lo atacara a él y a la empresa en uan reciente entrevista con Ariel Helwani para su video podcast The MMA Hour.

Al respecto, Bischoff dijo que este recorte de personal plantea un nuevo paradigma en la forma en que Khan hará negocios con AEW, empresa a la que le ha invertido mucho dinero del patrimonio de su padre. Estas fueron sus interesantes declaraciones en su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff:

► Eric Bischoff sorprendió al elogiar a Tony Khan por la reciente ola de despidos en AEW, ¿harán las paces?

«Recuerdo cómo Tony Khan una vez proclamó que nunca haría recortes de personal, al contrario que la WWE, y este movimiento ahora es hipócrita, pero aun así lo llamo un movimiento inteligente a la luz de lo sucedido. Probablemente, sea muy inteligente. Esta movida puede ser la única, la segunda o la tercera cosa inteligente que Tony ha hecho en un buen tiempo.

«Lo triste es que, sin querer ofender a nadie, pero… Nunca había oído hablar de ninguno de ellos, de ninguno de los luchadores que fueron despedidos. Aquí hay un consejo para el talento despedido: creo que Tony realmente les hizo un favor a todos.

«Con esto quiero recordarles mi nuevo dicho favorito: ‘La comodidad es una ladrona’. Es muy fácil acostumbrarse a recibir un cheque cada dos semanas sin ninguna presión, es difícil no sentirse cómodo, pero también te está robando, porque no estás haciendo nada.

«Recuerdo lo grande que fue el logro de AEW All In 2023, tenemos que aplaudir a Khan por eso. Los despidos recientes en AEW son el primer movimiento de negocios real y duro que ha hecho últimamente. Lo veo como algo positivo. Esta aparentemente es una decisión que ahora sugiere que hay un énfasis en no gastar ese tipo de dinero y simplemente jugar en el arenero».