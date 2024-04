► Cómo ver ROH Supercard of Honor 2024

A falta de que en AEW se produzca ese paso adelante, tal vez de la mano de Mercedes Moné, ROH es la envidia para todo seguidor de la casa Élite que desee ver una división femenil con exposición similar a la varonil.

Algunos ya renombran Ring Of Honor como Women Of Honor, y el próximo evento de la compañía, Supercard of Honor, contendrá tres combates de gladiadoras que suscitan el grueso del interés hacia este evento, por encima de todos los choques protagonizados por gladiadores.

Ahí está esa final, Queen Aminata vs. Billie Starkz, que coronará primera Campeona Mundial de Televisión ROH. También el regalo en forma de «crossover» con Stardom, donde seis nombres de peso de la casa nipona se batirán el cobre. Y como presumible estelar, un candidato a «MOTY»: Athena defendiendo el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Hikaru Shida.

Pero igualmente habrá cuota para los amantes del drama y reclamadores de «narrativa», a través de una revancha entre Dalton Castle y Johnny TV, sin olvidar la emotiva defensa de Eddie Kingston frente a Mark Briscoe. Tal vez el cartel más completo presentado por ROH en su nueva etapa.

► Horarios por país

(ZERO HOUR)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del sábado 6 de abril

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(SHOW PRINCIPAL)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del sábado 6 de abril

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Eddie Kingston (c) vs. Mark Briscoe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Hikaru Shida

FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL DE LA TV ROH: Queen Aminata vs. Billie Starkz

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Kyle Fletcher (c) vs. Lee Johnson

Empress Nexus Venus (Maika y Mina Shirakawa) y Mei Seira vs. Queen’s Quest (Saya Kamitani y AZM) y Tam Nakano

FIGHT WITHOUT HONOR: Dalton Castle vs. Johnny TV

► Cómo ver ROH Supercard of Honor 2024

Zero Hour: YouTube, Fite TV

Show principal: HonorClub