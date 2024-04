The Miz se toma el crédito por el regreso de Bryan Danielson

En el episodio del 23 de agosto de 2016 de Talking Smack, Bryan Danielson y The Miz participaron en una de los segmentos más icónicos en la historia de la WWE, cuando ambos discutieron de forma airada, lo cual terminó llevando a The Miz al siguiente nivel, mientras Bryan Danielson estaba visiblemente molesto y salió furioso del set. Recordemos que en ese entonces, Danielson estaba retirado de la competición debido a una lesión y trabajaba como Gerente General de SmackDown.

► Bryan Danielson regresó del retiro en WWE

The Miz ha sido parte de la WWE durante casi dos décadas y no hay duda de que una de sus mejores rivalidades fue con Bryan Danielson. De hecho, se atribuyó el mérito del regreso de Danielson al ring luego de que tuviera su retiro prematuro.

El A-Lister recurrió a su cuenta de Twitter y subió un video del próximo episodio de WWE Rivals, que se centrará en su rivalidad con Bryan Danielson. Habló sobre Danielson y se atribuyó el mérito de su regreso al ring al insinuar que The American Dragon solo regresó después de escuchar a The Miz.

“Parece que Bryan Danielson me escuchó después de todo. Sintonice ESTA NOCHE para ver un episodio completamente nuevo de WWE Rivals a las 8 pm hora del este, solo por A&E TV.»

El segmento elevó el prestigio del Campeonato Intercontinental durante los siguientes meses. Sin embargo, WWE no pudo darle continuidad y el programa de Talking Smack no tardó mucho en dejar de salir al aire. En todo caso, fue una buena noticia que un tiempo después Danielson volviera a competir en el ring. Actualmente el ex Daniel Bryan se encuentra luchando en AEW, donde ha mencionado que se retirará durante este año.