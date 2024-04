Roman Reigns podría retirarse si pierde en WrestleMania 40

Con más de 1300 días como Campeón Mundial, Roman Reigns es quien ha estado más cerca de superar el récord (por así decirlo) de Bruno Sammartino como el campeón reinante más largo de todos los tiempos, aunque todavía no es ni la mitad del tiempo que este último registró. Si bien el Jefe Tribal sigue en la cima, este fin de semana se encontrará ante el desafío más difícil y el más amenazante para su largo reinado cuando defienda su título contra Cody Rhodes en el evento principal de WrestleMania 40.

► Cody Rhodes es el favorito para derrotar a Roman Reigns

Roman Reigns ha superado todos los límites con su increíble reinado como Campeón Universal Indisputable WWE. Desde su regreso a la empresa en Summerslam 2020, el Jefe de la Mesa está atravesando el mejor momento de su carrera, pero tendrá en frente a un Cody Rhodes motivado y buscando ponerle fin a su hegemonía tras el revés sufrido el año pasado.

Dado que las casas de apuestas hasta ahora dan como favorito a Cody Rhodes para ganar el título, es posible que los días de Roman Reigns como Campeón estén contados, y eso podría significar algo más que un simple cambio titular. WWE lanzó recientemente el episodio A&E Biography: WWE Legends para Roman Reigns, donde el Jefe Tribal insinuó su retiro luego del escenario más grande de todos, en caso de una derrota ante The American Nightmare.

El Jefe Tribal declaró que no se quedaría más si no fuera el mejor de la empresa. Además, hizo un llamado a los fanáticos para que valoren sus hermosos momentos como campeón porque no estaría allí si perdiera el título.

«Será mejor que aprecien estos momentos porque una vez que pierda el Campeonato Indisputable WWE, me retiraré«.

Evidentemente, Roman Reigns buscará retener su título en WrestleMania 40, y probablemente recurra a The Bloodline, para lo cual solo 24 horas antes de su crucial encuentro, formará equipo con The Rock para enfrentarse ante Cody Rhodes y Seth Rollins en una lucha por equipos que definirá la estipulación para el combate titular que tendrá lugar en el estelar de la segunda noche.