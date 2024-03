Paul Heyman: «Roman Reigns ya era una leyenda»

Antes de asociarse con Paul Heyman y poco a poco crear The Bloodline, Roman Reigns tenía una carrera en WWE espectacular. Había sido tres veces Campeón WWE, Campeón Universal, Campeón Intercontinental, Campeón de Estados Unidos y Campeón de Parejas. Había formado una de las grandes facciones de la historia, The Shield. Había sido estelar en cuatro ocasiones en WrestleMania. Además, en el mayor de los eventos había derrotado a The Undertaker o a Triple H. Había hecho todo con lo que sueña un luchador.

► «Roman Reigns ya era una leyenda»

Dicho esto, ha sido desde 2020 cuando se ha convertido en una estrella masiva. Claramente, todo ese recorrido integra quien es en la actualidad. Pero no fue hasta el verano de aquel año y lo hecho desde entonces, se transformación en «The Tribal Chief». Y sin ir más lejos, va a ser estelar en las dos noches de WrestleMania 40. También Cody Rhodes, pero sus caminos hasta ahora distan drásticamente, la cual ha sido una de las quejas de Reigns contra el «Americna Nightmare». Aún así, Heyman considera que ya era una leyenda.

«A mediados de la última década, creo que Roman Reigns ya merecía ser llamado una leyenda cuando ya había encabezado tres o cuatro WrestleManias consecutivos. Esto fue mientras aún era el Gran Perro Roman Reigns y no habíamos entrado en la era del Jefe Tribal, El Jefe de la Mesa, el Campeón Universal Indiscutido de la WWE, Roman Reigns, que fue en agosto de 2020.

«Creo que ya era una leyenda cuando nos emparejaron en televisión, y todo lo que se logró antes de agosto de 2020, según nuestro diseño, palidecería en comparación con lo que se logra después de agosto de 2020, lo cual es algo que se discutió a fondo en este documental, que fue su búsqueda constante y segura de la grandeza», dice Heyman en WrestleRant.