Paul Heyman: «Roman Reigns me rescató»

Paul Heyman es un creador de estrella pero fue Roman Reigns quien le hizo brillar a él nuevamente cuando comenzaron su alianza como «The Tribal Chief» y «The Wiseman» en el verano de 2020 al volver el samoano a la programación de WWE después de varios meses fuera para cuidarse durante la Era Covid. Podría decirse que él fue el primero al que Reigns llevó a la «Isla de la Relevancia» de la que tanto le gusta hablar. En realidad, los dos la crearon juntos.

► «Roman Reigns me rescató»

«Bueno, Roman y yo habíamos estado hablando de trabajar juntos durante muchos años y nunca era el momento adecuado, ya que la WWE lo presentaba como el gran perro, como el gran héroe, este evento principal de WrestleMania para seguir los pasos de John Cena y yo era el abogado de Brock Lesnar y dejar esa posición habría sido una locura. También luego me convertí en director ejecutivo de Monday Night Raw.

«Llega la pandemia y Brock Lesnar termina su tiempo en la WWE y se va a Saskatchewan a cazar y matar lo que pone en el plato de la familia. Todo el panorama del deporte y el entretenimiento está cambiando y Roman Reigns se toma un tiempo libre porque su esposa dio a luz a otro par de gemelos y también debido a la pandemia y sus preocupaciones de salud para mantenerse a salvo para su familia durante esta crisis de salud inimaginable que estaba afectando al mundo entero. En agosto de 2020, cuando ya no tengo a Brock Lesnar, ya no soy el director ejecutivo de Raw, así que estoy en el océano de la oscuridad en ese momento y Roman Reigns acepta regresar a la WWE si se le permite retratarse a sí mismo y tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Él me rescató del océano de la oscuridad, me sacó a la isla de relevancia con él, y desde entonces hemos estado juntos«, explica Heyman a Rich Eisen.