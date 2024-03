Así es. «El hombre muerto que camina» declaró recientemente que en su opinión la lucha que tuvo ante Shawn Michaels en WrestleMania 25, fue la mejor de su carrera.

Algo en lo que varios aficionados le darán la razón, puesto que esa lucha es altamente valorada en la comunidad en redes sociales.

Pues bien, esa misma comunidad es la que escucha su pódcast Six Feet Under, que tiene una sección paga, es hora de echarle un ojo.

► WrestleMania 25, un recuerdo grato para «El Enterrador».

En un episodio exclusivo de preguntas y respuestas de su pódcast Six Feet Under, disponible vía Patreon. The Undertaker empezó por responder cuál era según él su mejor lucha.

«Tiene que ser la de WrestleMania 25. Para mí es la mejor lucha que he tenido«.

Luego continuó contando la frustración inicial de ambos con la programación de la lucha.

«Había tantos factores especiales, comenzando con la relación que tengo con Shawn. Cómo había llegado a su fin y ahora nos preocupamos el uno por el otro como amigos y no solo como competidores y personas que trabajan para la misma empresa. En este punto somos genuinamente amigos. «No nos gustó dónde nos pusieron en el cartel. Así que ambos teníamos algo en qué demostrar. Él es de San Antonio, yo soy de Houston, estamos en Texas. Todo se alineó perfectamente para esa lucha y esa noche y probablemente aún sea mi momento de mayor orgullo«.

La lucha fue la séptima de un cartel de nueve luchas en WrestleMania y duró 30 minutos. John Cena luego revelaría que se pasaron del tiempo y su lucha se recortó como resultado.

Finalmente, cerró comentado la revancha en WrestleMania 26.

«Incluso entonces, llevándome esas dos victorias al hilo contra Triple H. Eso fue la continuación de esas dos primeras luchas con Shawn. Todo eso simplemente se juntó. Estoy hablando de presión. La primera lucha era demostrar un punto. La segunda, la presión estaba sobre mí porque estoy teniendo la lucha de retiro de Shawn Michaels. Esa es una responsabilidad muy grande. Porque quieres… Para alguien que ha tenido una carrera como Shawn… Quieres asegurarte de que se vaya pensando: ‘sí, puedo alejarme de esto. Estoy bien porque acabamos de tirar la casa por la ventana’. Así que esa presión era enorme. Y luego ahora paso a las siguientes dos con Triple H. Acabo de tener dos luchas geniales y ahora estamos continuando la historia con el mejor amigo que está interviniendo y estilos completamente diferentes. Esos fueron cuatro años realmente, realmente divertidos«.

Si quieres ver la mencionada lucha, a continuación te dejamos su vídeo oficial del canal de YouTube de WWE.