The Rock: «Hazlo a su manera o te cancelarán»

The Rock dedica un nuevo mensaje a Cody Rhodes. Y al resto del Universo WWE. Porque «The Final Boss» hace lo que quiere y dice lo que quiere. ¿Quién va a hacerlo si no él? Una leyenda viviente de la lucha libre profesional. Una megaestrella de Hollywood. Un directivo de TKO.

► The Rock sigue contra Cody Rhodes

«Odio las restricciones y las reglas absurdas, y solo porque algún productor de la WWE diga «claro» (lo que significa que ya no estamos en vivo en el aire y el espectáculo ha terminado), eso no significa que simplemente detenga lo que estoy haciendo y felicite a todos. Me enfurece. No puedo apagar mis emociones intensas solo porque un guion dice que hemos terminado.

Pero incluso en este loco mundo de la lucha libre profesional, esto es solo un ejemplo de un problema más grande que tengo con individuos, corporaciones y gobiernos: decirnos qué podemos o no podemos hacer. Tienes que hacerlo de esta manera, tienes que decirlo de esa manera, o te cancelarán. Crean miedo si tienes una perspectiva diferente y no vives según sus reglas. Es su manera, o no hay manera.

Al diablo con eso.

Lo digo como quiero decirlo.

Lo hago como quiero hacerlo.

Mi elección.

Nuestra elección.

Al diablo con tu «claro».

The Final Boss«, expresa en Instagram.

Falta poco más de una semana para que The Rock luche en WrestleMania 40 junto a Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins. Y es posible que su regreso a los cuadriláteros no se quede ahí. De hecho, tanto odio contra «The American Nightmare» tiene a muchos pensando en un futuro mano a mano entre ellos.