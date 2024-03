Mark Henry: «The Rock hizo a Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins segundones»

Algunas personalidades de la lucha libre profesional, y hasta fanáticos, han criticado el regreso de The Rock a WWE, pues consideran que Dwayen Johnson ha apoderado el poder que tiene y su popularidad, para introducirse en una de las rivalidades más intensas y relevantes de WWE, y ha hecho ver a varias de las figuras que estaban en esta rivalidad, como inferiores.

Por ejemplo, algunos critican que Roman Reigns ya no luce como el gran líder de The Bloodline, pues ahora, Rocky parece el líder de El Linaje y su imagen y figura es mucho más grande que la de Reigns. Estas fueron las declaraciones de Henry en el más reciente episodio del programa de radio Busted Open Radio:

► Mark Henry cree que The Rock no debería tener un papel tan estelar en su regreso a WWE

«The Rock ha hecho que las estrellas regulares de la WWE parezcan un poco menores en cuanto a poder estelar. Siento que The Rock ha llegado y ha hecho que Roman Reigns y Cody Rhodes y Seth Rollins parezcan secundarios. The Rock es una figura polarizante. Una de las personas más famosas en la Tierra, solo por su apariencia. Lo ves y dices ‘Oh, ese es The Rock. Lo vi en esta serie. Lo vi en esta serie. Lo vi… es Black Adam.’ The Rock es The Rock… Y The Rock sabe cómo ser una estrella. Algunos chicos se han convertido en estrellas, pero The Rock ya conoce la fórmula. Y él va a seguir esa fórmula».

Sin embargo, muchas otras personas no están de acuerdo con lo expresado con Henry, de quien hay que recordar, trabaja como scout de talentos e instructor de lucha libre en AEW. No se puede negar que The Rock ha hecho mucho más interesante la programación televisiva de WWE, ha puesto a los fans a ver los shows y ha ayudado a que WWE siga llenando arenas en todo Estados Unidos.