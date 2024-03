Con WrestleMania 40 a menos de dos semanas, el WWE RAW del 25 de marzo estuvo realmente enfocado en la gran cita. Cody Rhodes protagonizó dos segmentos. En el primero dedicó una promo tanto a The Rock como a Roman Reigns. En ella, «The Final Boss» apareció para decirle algo al oído que nadie más pudo escuchar e irse. En el segundo, «The American Nightmare» recibió una brutal paliza del samoano. CM Punk tuvo el suyo también. Habló de su lesión, de que La Roca no lo haya mencionado, del «Tribal Chief», hasta que apareció Drew McIntyre y se pusieron a discutir. Las cosas no mejoraron cuando Seth Rollins hizo lo propio. Al final, el «Best in the World» se fue harto de ambos.

► Vince Russo critica WWE RAW

Al término de programa, como cada lunes, comenzó Legion of Raw, podcasts de Sportskeeda, donde Vince Russo comparte semanalmente sus opiniones sobre Raw. En esta ocasión al antaño escritor principal de la WWE le pareció un show desenfocado y puso como ejemplo los segmentos mencionados.

«Vi todo el programa. No hubo nada en él que me hiciera querer ver WrestleMania más que antes. La gente tiene que entender que, al ser escritor y productor, veo estos shows desde una perspectiva diferente. Parece que no hay nada sencillo ni directo que pueda seguir. El programa está disperso, no tiene un enfoque claro.»

«Tenemos a Cody Rhodes y Roman Reigns luchando por el título Universal, y de repente estamos viendo a Cody Rhodes en el ring con The Rock. Luego, tenemos a Seth Rollins con una lucha por el campeonato contra Drew McIntyre. Después, lo vemos en el ring con CM Punk. Y luego vemos a Drew McIntyre dando un discurso sobre CM Punk. Siento que todo está desorganizado, no hay un hilo conductor claro.»