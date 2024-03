Desde 2018, Chris Jericho organiza un evento de varios días llamado Rock ‘N’ Wrestling Rager at Sea en un crucero que combina la lucha libre con música en vivo, shows de comedia y mucho más, como la posibilidad de que los luchadores, músicos y comediantes interactúen con los fanáticos en una experiencia única. En ella, el mismo Jerico acostumbra actuar tanto en combates como en actuaciones con su banda, Fozzy. En 2024, se unió a Paul Wight y Mike Bailey contra The Don Callis Family.

Además de todo ello, ¿sería posible realizar un PPV de AEW? Eso le preguntaron a «The Ocho» durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Talk is Jericho.

«Creo que sería una idea fantástica. Realmente disfruté mucho haciendo Dynamite desde el crucero… Fue una experiencia asombrosa; lo grabamos, lo cual es muy curioso porque, en ese momento, Tony [Khan] estaba muy en contra de grabar el programa. Luego, ocho meses después, todos los programas se grababan debido a la pandemia.

«Me recordó a cuando solíamos hacer Nitro desde Club La Vela en Panama City cada año. Sabías que estabas a punto de presenciar algo diferente a lo habitual.»

AEW Dynamite se llevó a cabo en el Jericho Cruise el 22 de enero de 2020.

WCW solía llevar a cabo Nitro en Club La Vela durante las vacaciones de primavera entre los años 1997 y 2000.

Ya se ha anunciado también la próxima edición del Rock ‘N’ Wrestling Rager at Sea. Será del 31 de enero al 4 de febrero de 2025 y el barco irá desde Miami hasta Puerto Plata, República Dominicana. Los fans que estén interesados pueden acceder a la preventa.

TELL SOMEBODY! 🗣️ Save big when you refer a friend for #jerichocruise! Learn more at https://t.co/eqqaSSoQCA pic.twitter.com/YOu61wXqWW

— Chris Jericho Cruise (@jericho_cruise) March 12, 2024