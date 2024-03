Martha Hart: «No me sorprendió la demanda contra Vince McMahon»

La Doctora Martha Hart, viuda de Owen Hart, ha expresado su opinión sobre la más reciente demanda a Vince McMahon.

La que lo obligó a renunciar a WWE luego de 42 años como el mandamás de la compañía.

Recientemente con su salida se ha especulado de la llegada de Hart al salón de la fama de la WWE, aunque más allá de la viuda puede que haya trabas con el resto de la familia.

Lo anterior porque ella no tiene la mejor opinión del que fue en el pasado el dueño de la WWE, o al menos su accionista mayoritario. Pero eso cambió desde que TKO tomó las rienda de esta compañía y de UFC.

Un índice de eso fue la penosa renuncia de McMahon.

► Martha Hart sobre Vince McMahon: «no me sorprendió la demanda»

Mientras aparecía en NewsNation con Ashleigh Banfield, Hart fue preguntada por su postura ante la escandalosa demanda que atraviesa McMahon.

«No, no me sorprendió cuando escuché que había otra demanda. A lo largo de los años, la WWE ha tenido muchas demandas y han tenido mucha mala prensa. Te digo, leí todas las 67 páginas de esa demanda, y es absolutamente horroroso. Debo decir que el nivel de maldad descrito es más allá de lo que se puede tolerar en esa queja, y cualquiera con un ápice de humanidad encontraría el acto indignante simplemente incomprensible, francamente.

«Entonces, no fue un shock que hubiera otra demanda, pero el nivel de, supongo, depravación ciertamente lo fue. Soy doctora en salud mental. También soy la fundadora y directora de la Fundación Owen Hart, así que no importa qué sombrero esté usando, siempre trabajo con personas en riesgo. Puedo decirte que cualquiera que se aproveche de una persona vulnerable es el tipo de persona más despreciable, porque estas son personas que necesitan apoyo y protección, no explotación. Según la propia admisión de la ex empleada de la WWE, ella era una persona vulnerable. Estaba desempleada, sus padres habían fallecido, estaba sufriendo de duelo, y también estaba al borde del colapso financiero. Así que todos estos son ingredientes de una persona muy vulnerable«.

Más tarde en la entrevista, Hart relató cómo fue demandar a Vince McMahon por la infame muerte de su exesposo.

«Sí tuve enfrentamientos directos dos veces con Vince McMahon, Linda McMahon y su empresa, y fue una batalla de David contra Goliat. Te diré que fue una lucha feroz y no se detendrán ante nada para protegerse, eso es seguro. Dirigen una empresa multimillonaria y al hacerlo pueden retrasar casos, confundir las aguas, distraer y quitar todo lo que tenga que ver con el caso en cuestión. Entonces, en ese sentido, pueden contratar a los mejores abogados y tienen ese poder de su lado. Muchas veces lo que sucede con las personas adineradas es que sienten que su riqueza no tiene límites, así que no tienen límites. Sienten que pueden hacer cualquier cosa y salirse con la suya».

Esto fue lo que respondió cuando se le pidió aconsejar a la mujer que demandó a McMahon y le costó su alto cargo en la gran e.

«Diría que simplemente mantenga el rumbo y su reclamo es muy creíble. Sería firme en mis convicciones y no retrocedería«.

Si quieres escuchar a Hart decir lo anteriormente citado, a continuación te dejamos el vídeo.