¿Sin Vince McMahon, Owen Hart llegaría al Salón de la Fama WWE?

Owen Hart murió mientras hacía su entrada para luchar en el PPV Over The Edge, producido por WWE en 1999. En esos días había retomado su personaje enmascarado de Blue Blazer, así que que entraba «volando», obviamente ayudado con un arnés, que ese día falló y cobró su vida.

Algo sumamente polémico fue que a pesar del terrible suceso, el PPV no se canceló, siguiendo todo como si nada hubiera pasado. En la serie Dark Side of the Ring, de Vice, Jim Ross reveló que, estando en la mesa de comentaristas, le preguntó al productor Kevin Dunn sobre el estado de salud de Hart luego de la caída. Dunn le respondió que había muerto, y luego: «Volvemos en 3…2…1».

Con lo anteriormente narrado, no es de extrañar que la viuda de Hart, Martha Hart haya rechazado la inclusión del finado en el Salón de la Fama WWE. Es más, demandó a WWE para que se hicieran responsables. Vince McMahon, en ese momento el mandamás, respondió con una contrademanda. Finalmente, hubo un arreglo fuera de tribunales. Con el dinero que WWE le dio a Martha Hart, ella creó una fundación.

¿Pero será posible que pueda llegar al Salón de la Fama WWE ahora que Vince McMahon ya no está? Esto es lo que opina Jim Ross:

► ¿Owen Hart podría llegar al Salón de la Fama WWE?

Durante una sesión de preguntas y respuesta en su pódcast Grilling JR, charla titulada: Episode 257: Ask JR Anything, Ross respondió lo siguiente:

«Apuesto a que Martha podría cambiar su postura. ¿Lo hará? Esa es otra pregunta, tal vez la pregunta más importante. No lo sé, no había pensado en eso.

«Bueno, el tiempo lo dirá. Puedo ver que se podría resolver mucho más fácilmente ahora que Vince McMahon está fuera de la ecuación. Ese era su obstáculo, así que veremos.

«Digámoslo de esta manera, no me sorprendería en absoluto, pero no tengo información, sólo creo que con él fuera, se aumentan las posibilidades. Dios sabe que es merecedor; eso nunca ha sido un problema. Pero si Martha lo acepta y se siente bien con su zona de confort, entonces ¿por qué no?

«Ella es genial; es un placer trabajar con ella. Ya no parece estar enojada con la lucha libre profesional. Sigue estando desconsolada por cómo sucedieron las cosas, al igual que todos nosotros».

► ¿Pero es una posibilidad real?

Independientemente de lo que opine Ross, la verdad es que es casi imposible que Owen Hart llegue al Salón de la Fama WWE, esté o no Vince McMahon, pues aunque ahora Triple H esté a cargo, es bien sabido que la familia Hart no lo tiene en buena estima.

Otra razón es que Martha Hart, quien se mantuvo alejada del mundo de la lucha, en 2021 tuvo un acercamiento con Tony Khan, creando el torneo de la Fundación Owen Hart, el cual lleva dos ediciones hasta ahora.

La relación entre Hart y Khan es muy buena, y hemos visto detalles como el de Double or Nothing 2022, cuando Khan le dio a Hart el tiempo que quisiera para hablar, e incluso pagó tiempo de satélite extra.

O recientemente cuando Sting hizo su entrada en Dynamite descolgándose un arnés, como lo hiciera en sus tiempos en WCW. Esa vez, Khan le pidió permiso a Hart para hacerlo, a fin de que no sintiera que era faltar el respeto a la memoria de Owen.

Con AEW de la mano, Owen Hart ha aparecido en el videojuego Fight Forever, además de que ya tiene figuras de acción. Puede decirse que la casa del legado de Owen es AEW.