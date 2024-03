Primera lucha femenil añadida a TNA Rebellion 2024

Nadie está a salvo de los autoproclamados «dioses» de la lucha libre independiente. Ayer, Matt Cardona y Steph De Lander reaparecieron por TNA, y sin duda causaron impacto.

Consecuencia de la baja de Ash By Elegance, De Lander ocupó su lugar en el encuentro 8-4-1 que abrió el show, y que concluyó con la victoria de la australiana por una decisiva interferencia de Cardona. Así, De Lander competirá en Rebellion por el Campeonato Mundial Knockouts que porta Jordynne Grace. La lucha más importante de su carrera hasta el momento.

Interesante aquí los antecedentes entre De Lander y Grace, pues la otrora Persia Pirotta debutó sobre TNA el pasado año, durante el episodio televisivo del 9 de febrero, y allí cayó derrotada ante «The Juggernaut».

Estableciéndose en los últimos años como uno de los grandes eventos del calendario de TNA, Rebellion llega el próximo 20 de abril desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), con el siguiente cartel provisional.

BREAKING: @JordynneGrace will defend the Knockouts World Title against @stephdelander on April 20 at #Rebellion LIVE on PPV and the TNA+ World Champion tier from the Palms in Las Vegas!

Be there LIVE: https://t.co/hrFN63WC00

Get TNA+: https://t.co/VpfTemyOYk pic.twitter.com/EmzAiJ7TBr

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 29, 2024