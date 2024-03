Becky Lynch: «Mick Foley me ayudó con mi libro»

Podemos entender la buena relación que tiene Becky Lynch con Mick Foley desde hace años recordando que «The Man» quería al WWE Hall of Famer como su manager:

«No puedo pensar en nadie en este momento. Porque honestamente, no creo que tenga mucho que ofrecer en un papel de mánager. ¿Sabes quién siempre ha querido que haga un ángulo, desde una perspectiva de mánager? Becky Lynch. Ella lo ha señalado varias veces. Le dije, ‘Becky, si puedes hablar con los que tienen el poder, lo haría’, pero a ella le está yendo muy bien por sí misma. Así que no puedo pensar en alguien en este momento que pueda beneficiarse de que yo esté de pie junto al ring como un hombre de mediana edad. Estoy abierto a ideas, sin embargo».

► Mick Foley y el libro de Becky Lynch

Por eso no nos sorprende saber que «The Hardcore Legend» ayudó a la luchadora con su libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’.

Todavía menos cuando tenemos en cuenta que ‘Have A Nice Day‘, el libro que Foley publicó en 1999, se convirtión en un best-seller del New York Times.

«Él me ayudó. Le di el manuscrito para que lo leyera y luego, tuvimos una conversación telefónica de 6 horas y él lo revisó con pequeñas sugerencias. Él simplemente me alentaba diciéndome que tenía una buena voz para escribir más que nada, porque yo estaba pensando, ‘Quizás esto es malo’, y bla, bla, bla. Esta versión es muy diferente a la que le di. Esta versión es mucho mejor. Él fue muy alentador.

«Mi objetivo único cuando empecé a ver lucha libre era recibir un abrazo de Mick Foley. Que él me ayudara a escribir mi historia de vida es increíble. Incluso, solo estoy viendo la parte de atrás [del libro] y veo nombres como Stone Cold Steve Austin, John Cena, Stephanie McMahon, Mick Foley, es increíble. Ha sido un viaje salvaje, y me siento muy afortunada por la vida que la lucha libre me ha dado. ¿Qué pasaría si Mick Foley nunca me hubiera cautivado? Entonces no habría tenido esta vida. No habría conocido a mi esposo. No tendría a mi hija. Soy muy afortunada.»