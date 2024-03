Gunther se unirá a selecto grupo en WrestleMania 40

Gunther le quitó el título a Ricochet el 10 de junio de 2022, durante un SmackDown, y desde entonces se ha convertido en el Campeón Intercontinental con el reinado más largo de la historia, y recientemente acaba de cumplir 650 días con el título, el cual lo ha defendido ya un centenar de veces.

► Cuatro Superestrellas han defendido el Campeonato Intercontinental en dos WrestleManias seguidos

Gunther se está preparando para su próxima defensa como Campeón Intercontinental, listo para ingresar al cuadrilátero en WWE WrestleMania 40 el próximo fin de semana en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania. The Ring General está programado para defender su título contra Sami Zayn, quien consiguió la oportunidad después de una victoria en una ruleta rusa en Monday Night Raw hace unas semanas.

Esta será la segunda vez que Gunther defienda su Campeonato Intercontinental en la edición de WrestleMania del año pasado, cuando defendió con éxito su título contra Drew McIntyre y Sheamus en una lucha de triple amenaza, que fue una de las mejores del año.

WWE Stats recurrió a su cuenta de Twitter y destacó que Gunther está listo para hacer historia al unirse a un grupo de élite de solo otras cuatro Superestrellas que han defendido el título Intercontinental en WrestleMania durante años consecutivos. Esta distinguida lista incluye a Randy Savage, quien lo hizo en 1986 y 1987, The Ultimate Warrior en 1989 y 1990; y finalmente, The Rock, quien logró este hito en 1997 y 1998. Solo el Ring General y Randy Savage no perdieron el título entre esas defensas.

”Superestrellas que defendieron el Campeonato Intercontinental en #WrestleMania, varios años seguidos: – Randy Savage, ’86-’87** – Ultimate Warrior, ’89-’90 – The Rock, ’97-’98 – Gunther, ’23-’24**.

**Fueron parte del mismo reinado interrumpido para ambas defensas”