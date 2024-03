Becky Lynch: «Siempre querías ver a Bray Wyatt»

El dicho de «siempre se van los mejores» es totalmente verídico cuando hablamos del fallecimiento de Bray Wyatt. Era una de las principales Superestrellas de WWE y si bien un servidor no lo conocía personalmente todo lo que se ha dicho siempre sobre él ha sido positivo. También podría pensarse en la costumbre de hablar bien de quienes fallecen, pero en realidad en vida solo habíamos escuchado y leído lo mejor sobre el luchador. Descansa en paz, Windham Rotunda.

Hoy nos hacemos eco de lo que dice Becky Lynch sobre quien fue durante muchos años su compañero en la reciente entrevista de la luchadora en WrestlingNewsCo con motivo de la promoción de su libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’.

«Bray siempre fue una de esas personas que esperabas ver porque tenía esta calidez, esta bondad y esta picardía en sus ojos. Como si tuviera los ojos más brillantes que hayas visto y esa voz ronca y su risa característica y sus abrazos, como si te diera la mejor charla del mundo, como si fuera, no había nada más que amor. Podías sentarte y hablar con él durante horas sobre cualquier cosa.

«Recuerdo la primera vez que lo conocí y él era una gran estrella y yo solo era una extra. Él simplemente habló conmigo como si fuéramos iguales. No hay mucha gente que hiciera eso, ¿sabes?, especialmente en aquel entonces y había bondad en él. Simplemente era bueno y amable.

«Conté esta historia sobre cómo no tenía ni idea de cómo montar una mesa y él pasó mucho tiempo enseñándome. Luego fue gracioso porque tuve una lucha de última mujer en pie con Nia, y no podía montar la maldita mesa y pensaba, oh, si tan solo Windham estuviera aquí, ¿sabes?'».

Becky Lynch in tears holding up a “Bray” armband as the show goes off air broke me.

The spirit and legacy of Bray Wyatt will live FOREVER. ❤️ #WWERaw | #ThankYouBray pic.twitter.com/7yNE1A815B

— PW Chronicle (@_PWChronicle) August 29, 2023