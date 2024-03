‘Bray Wyatt: Becoming Immortal’ llega el 1 de abril

WWE acaba de anunciar que el 1 de abril se lanzará un documental sobre Bray Wyatt titulado ‘Bray Wyatt: Becoming Immortal’ en Peacock.

El narrador es The Undertaker, presentará imágenes de archivos nunca antes vistas y a otros grandes nombres de la compañía como John Cena, Becky Lynch, Triple H, Hulk Hogan y el hermano de Bray, Taylor Rotunda (Bo Dallas).

Windham Rotunda had a brilliant mind. There was no wall he wouldn’t break down in the name of storytelling. You had no choice but to believe in him. He was just that good.

It’s time for his story to be the one that’s told. “Bray Wyatt: Becoming Immortal” comes to @peacock on 4/1 pic.twitter.com/36XZTVCe3d

— Triple H (@TripleH) March 18, 2024