Becky Lynch resalta la evolución de la lucha libre femenil

A pocas horas de WrestleMania 40, si bien los reflectores están sobre la rivalidad entre Cody Rhodes y Roman Reigns (con Seth Rollins y The Rock también involucrados), no hay que perder de vista los dos principales combates que se darán en la división femenil, con los títulos máximos en juego: Iyo Sky defenderá el Campeonato Femenil WWE ante Bayley, mientras que Rhea Ripley se verá las caras con Becky Lynch, con el Campeonato Mundial Femenil en juego.

► La división femenil ha tenido una evolución favorable

Con un combate contra Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 40 y su nuevo libro «Becky Lynch: The Man: Not Your Average Girl» llegando a las estanterías y teniendo éxito tempranero, Becky Lynch es una prueba de que la lucha libre femenil ha recorrido un largo camino para llegar a los planos destacados hoy en día. Dicho esto, The Man continúa esforzándose día a día para lograr que la división femenil se mantenga relevante, luego de pasar muchos años relegada.

Durante una aparición reciente en el podcast Under the Ring, Becky Lynch habló sobre las limitaciones que solía enfrentar la lucha libre femenil, por qué existían esas limitaciones y qué se necesitó para hacer avanzar las cosas.

«La lucha femeneil quedó relegada a estos breves intervalos de tiempo, al gesto simbólico: ‘Aquí está la atracción secundaria de la división femenil’. Era una atracción, y eso lo odiaba. Y había limitaciones sobre lo que las mujeres podían hacer. Por ejemplo, no se podía golpear o no se podía tirar a alguien por las escaleras, porque eso se consideraba demasiado violento ver a las mujeres ser violentas.»

«Lo hacen, porque esto es lucha libre y quieren verlos luchar, quieren ver historias, quieren ver ideas, personajes y formaciones. Y no creo que a nadie le importe cuál es el género. Así que nosotras necesitábamos deshacernos de ese pensamiento.»

Hoy en día, la división femenil de WWE es considerada la mejor en la industria, y razones hay de sobra, con talentos como Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley, Rhea Ripley y Bianca Belair a la cabeza, sumado a otros nombres destacados, se ha convertido en una fuente inagotable de talento, destacándose tanto dentro como fuera del ring. Algo totalmente impensado hace unos diez años, en las que solo unas tres o cuatro lucían algo relevantes, y que fue motivo incluso de críticas, ya que solo se les daba un espacio de cinco minutos o menos en un espectáculo de dos o tres horas.