Libro de Becky Lynch se convierte en el más vendido

Becky Lynch se ha embarcado en una gira de medios para promocionar su nuevo libro, titulado “Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl”. El libro narra el extraordinario viaje de Lynch, quien pasó de ser una niña irlandesa de un pequeño pueblo hasta convertirse en una de las luchadoras más exitosas en la historia de este deporte. The Man le da crédito al miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, por haberle ayudado con el libro.

► Becky Lynch está teniendo éxito con el lanzamiento de su libro

El libro de Becky Lynch brindó a los lectores una visión personal e íntima de su extraordinario viaje en la lucha libre profesional, mostrando los altibajos que han definido su carrera. Dicho esto, una vez que el libro ha sido ya puesto a la venta, The Man ha alcanzado un nuevo hito con él.

Becky Lynch recurrió a las redes sociales para anunciar con orgullo que su nuevo libro había alcanzado el prestigioso hito de convertirse en un bestseller del New York Times.

«Campeona mundial. Evento principal de WrestleMania. Madre. Y ahora, un nuevo título del que estoy muy orgulloso: Autora con el libro más vendido del New York Times.«

Sin duda, este es otro éxito que Becky Lynch ha alcanzado en su carrera, y evidentemente todavía tiene muchas más historias que contar, lo que probablemente merezcan una secuela de su libro. En lo que respecta a su futuro inmediato, The Man desafiará a Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania el sábado, y habrá que ver si derrotará a Rhea Ripley.