Tony Khan acusa a The Boys de no ir a trabajar

El presidente y dueño de AEW y ROH, Tony Khan, concedió recientemente una entrevista a los medios de cara al gran show de esta noche, el PPV ROH Supercard of Honor 2024, que, generalmente, es uno de los shows, sino el show anual más importante de ROH.

Pero, estaba claro que no se iba a promocionar solo la edición número 17 de este PPV, sino que los periodistas y reporteros aprovecharon para preguntarle acerca de CM Punk, algo de lo que se negó a hablar, y de los despedidos en la primera ronda de recorte de personal en la historia de AEW.

► Tony Khan ataca a The Boys y dice que su decidido de AEW es justificado

«La razón por la que fueron despedidos es que estamos evaluando nuestro elenco. Tuve que tomar decisiones difíciles, ya que planeo ser muy agresivo al firmar talento de primer nivel mientras la empresa busca crecer. Como tal, sentí la necesidad de vigilar el presupuesto. Sin embargo, en este caso específico de The Boys, Brandon Tate y Brent Tate, el despido ocurrió después de que faltaron a varios shows».

Khan aseguró que The Boys no aparecieron a varios shows en donde estaban programados. Esto no le gustó a los luchadores, quienes postearon lo siguiente en su cuenta de X, antes Twitter, dando a entender que muy pronto hablarán y darán su versión de los hechos:

Oh, its like that? Stand by.. https://t.co/3qN8lQleNZ — THE Boys (Brandon) (@TateTwinBrandon) April 4, 2024

«¿Ah, así es? Espera un momento…»

Esta es la lista de los luchadores y trabajadores que fueron despedidos de AEW recientemente:

Stu Grayson.

Dasha Kuret (anunciadora y comentarista en español de AEW).

Anthony Henry.

Dalton Castle‘s Boys o The Boys.

Slim J

Gravity.

Jose The Assistant.

Parker Boudreaux.

Jora Johl.