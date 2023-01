Se dieron a conocer a los ganadores de los “Japan Indie Awards 2022”, lo mejor de la escena independiente luchística japonesa.

► “Japan Indie Awards 2022”

Los ganadores se dieron a conocer al inicio de la función de Año Viejo “Toshikoshi Pro-Wrestling 2022″, organizada por DDT Pro Wrestling y Big Japan Pro Wrestling, a donde se sumaron el resto de la empresas independientes como Zero1, Michinoku Pro, BASARA, Osaka Pro, Freedoms, 2AW, entre otras.

Se premiaron cinco categorías, y en cada una de ellas hubo cinco nominados.

MVP

Kazusada Higuchi de DDT fue considerado el Luchador más valioso de 2022 en virtud de la conquista del Campeonato de Peso Abierto KO-D, el título principal de DDT. Este triunfo le valió posicionarse como la cara de la empresa, luego de la baja que representó la lesión de Tetsuya Endo y la partida a Estados Unidos de Konosuke Takeshita.

El resto de los ganadores de la categoría son:

1. Kazusada Higuchi

2. Drew Parker

3. Fujita Jr. Hayato

4. Konosuke Takeshita

5. Yumehito Imanari

Mejor Lucha

La mejor lucha de 2022 se llevó a cabo en Michinoku Pro y fue la disputa del Campeonato de Peso Jr. Tokohu entre MUSASHI y Fujita Jr. Hayato. El combate marcó el retorno de Hayato luego de luchar contra el cáncer y de aferrarse a su promesa de volver a combatir luego de tres años.

1. MUSASHI vs. Fujita Jr. Hayato (Michinoku Pro, 01 de julio)

2. Jun Kasai vs. El Desperado (JUST TAP OUT, 12 de septiembre)

3. Hartley Jackson vs. Mizuki Watase (Ganbare☆Pro, 27 de diciembre)

4. Drew Parker vs. Masashi Takeda (FREEDOMS, 16 de noviembre)

5. Konosuke Takeshita vs. Tetsuya Endo (DDT, 20 de marzo)

Mejor facción

Los cómicos, perversos y sensuales Pheromones (Danshoku Dino, Koju Takeda, Yuki Ino y Yumehito Imanari) de DDT, se llevaron el premio a la mejor agrupación de 2022.

1. Pheromones

2. The 37KAMIINA

3. Astronauts

4. CDK

5. Speed Of Sounds

Evento del Año

Eiji Tosaka, presidente de BJW recibió el reconocimiento a Evento del Año por “Big Japan Welcome Back”, función que reunió 1800 almas en el Yokohama Budokan y donde se disputaron cuatro campeonatos, siendo la estelar el brutal choque entre el Srong BJ. Yuji Okabayashi defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo Strong ante su mentor Daisuke Sekimoto.

1. “Big Japan Welcome Back”- BJW @ Yokohama Budokan, 5 de mayo

2. “Wrestle Sekigahara 2022” – Ganbare☆Pro @ Ota Ward Gymnasium, 10 de julio

3. “Michinoku Pro Wrestling 2022 Tokyo Conference Vol. 1 ~ Genko Itchi”- Michinoku Pro @ Korakuen Hall, 1 de julio

4. “Hot Free People 2022” FREEDOMS @ Yokohama Budokan, 3 de mayo

5. “Judgement 2022 – DDT 25th Anniversary Show” DDT @ Ryogoku Kokugikan, 20 de marzo

Mejor debutante

El debut del año fue para Daiju Wakamatsu, el ultraviolento joven de 2AW, que resultó una verdadera revelación para los death matchts, especialmente tras su lucha en semifinales del Torneo Bloody Muso, donde cayó ante el fiero Abdullah Kobayashi, que éste lo tomó como alumno; actualmente compiten en el Saikyou Tag League como pareja.

1. Daiju Wakamatsu (2AW)

2. Yukio Naya (DDT)

3. Takeshi Masada (DDT)

4. HARUKAZE (DDT)

5. Jun Masaoka (independiente)