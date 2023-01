Zero1: “Happy New Year 2023” Tanaka vs Kitamiya

“Happy New Year 2023” fue el evento con el que la empresa Zero1 comenzó sus labores de 2023, desde el Tokyo Korakuen Hall.

► “Happy New Year 2023”

Al comienzo de la función se reprodujo un mensaje de video de Shinjiro Otani, donde deseó un buen año a los aficionados.

Se anunció una función en el Santuario Yasukuni para el 26 de marzo.

Leo Isaka de Marvelous se apoderó de la Doble corona Jr. (Campeonato Mundial de Peso Jr. NWA y Campeonato Internacional de Peso Jr.) superando a Astroman, quien cayó en su tercera defensa.

Kubota Brothers (Yasu y Hide Kubota) se proclamaron como nuevos poseedores del Campeonato Intercontinental de Parejas NWA al doblegar a Takafumi y Junya Matsunaga, quienes exponían el cetro por tercera vez. Kubota Brothers ganaron el derecho a retar tras llevarse el torneo Furinkazan Tag League 2022.

En la batalla principal, Masato Tanaka se confirmó como Monarca Mundial de Peso Completo Zero1 al concretar la tercera defensa en un duelo de poder a poder ante Masa Kitamiya. Tras la lucha, Shoki Kitamura desafió a Masato Tanaka.

Los resultados completos son:

ZERO1 “HAPPY NEW YEAR”, 01.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 923 Espectadores

1. Yuki Toki Debut Match: Ryo Hoshino venció a Yuki Toki (6:09) con un Crab Hold.

2. Yoshikazu Yokoyama, Jun Masaoka y Kohei Kinoshita derrotaron a Takumi Baba, Jo Kyung Ho y Lim Hyun Bin (10:26) con un Ambitions de Masaoka sobre Bin.

3. New Year Special Singles Match Vol. 1: Fuminori Abe venció a Satsuki Nagao (11:56) con un Octopus Hold.

4. Over the 100kg: Daisuke Sekimoto, Chris Vice y Tomohiko Hashimoto derrotaron a Aja Kong, Tsugataka Sato y Rikiya Fudo (7:45) con un German Suplex Hold de Sekimoto sobre Fudo.

5. New Year Special Singles Match Vol. 2: Shoki Kitamura venció a Takuya Sugawara (16:00) con la Shindo.

6. NWA World Jr. Heavyweight Title & International Jr. Heavyweight Title: Leo Isaka derrotó a Astroman (c) (12:03) con Shooting Star Press – conquistando la doble corona.

7. NWA Intercontinental Tag Team Title: Yasu Kubota y Hide Kubota vencieron a Takafumi y Junya Matsunaga (c) (12:42) con la Ya Swanton Bomb de Yasu sobre Takafumi – conquistando el título.

8. World Heavyweight Title: Masato Tanaka (c) derrotó a Masa Kitamiya (20:23) con un Sliding D defendiendo el título