El último día de 2019, en el curso de la función de Año Viejo de DDT y BJW «Toshiwasure! Shuffle Tag Tournament«, se revelaron los ganadores de los Premios Japan Indie Grand Prix, donde Isami Kodaka fue nombrado el luchador del Año.

Estos reconocimientos se entregan año con año por parte de la televisora Samurai! TV a lo más destacado de la escena independiente japonesa. El público participa mediante su voto determinando los ganadores de las cinco ternas establecidas.

► LUCHADOR DEL AÑO

Isami Kodaka, también presidente de Pro Wrestling BASARA tuvo un año muy destacado, luego de que en 2018 hizo una pausa para recuperarse de una fractura de quijada.

En marzo logró, con su agrupación Sento Minzoku (Isami Kodaka, Minoru Fujita y Ryuichi Sekine), el Campeonato de Tercias Yokohama Street. Al mes siguiente, conquistó el torneo Ikkitousen Death Match Survivor 2019, venciendo en una sangrienta gran final a Masashi Takeda.

Éste logro le permitió retar a Masaya Takahashi en el magno evento Endless Survivor 2019, arrebatándole el Campeonato de Peso Completo Death Match BJW en una lucha de 100 lámparas de tubo. Kodaka se apoderó del título máximo de BJW por segunda ocasión.

En Basara ganó el torneo de tercias Nagoya Lottery junto con Sento Minzoku, así como el Campeonato Mundial de Tríos UWA, que se encontraba vacante.

Otro torneo que también ganó fue el Itadaki 2019, organizado por Basara, derrotando en la gran final a Minoru Fujita, en la función 100 de la empresa.

Pero sus logros luchísticos se equiparan también en lo administrativo, ya que logró que Pro Wrestling BASARA se convirtiera en empresa independiente de DDT, de la que era submarca y a partir de 2020 trabajará bajo su completa dirección.

Kodaka no estuvo presente en la premiación debido a la gripe que asoló a varios luchadores.

Las votaciones para luchador del año quedaron así:

1. Isami Kodaka – BASARA

2. Konosuke Takeshita – DDT

3. Daisuke Sekimoto – BJW

4. HARASHIMA – DDT

5. Minoru Fujita – Freedoms

► LUCHA DEL AÑO

El duelo entre Daisuke Sekimoto contra Michael Elgin celebrado el 24 de agosto en el Tokyo Korakuen Hall, fue nominado como la lucha del año. Este encuentro significó el retorno de «Big Mike» al Lejano Oriente, luego de cerrar su trato laboral con NJPW en marzo.

Sekimoto fue quien eligió a Elgin para sostener un choque en mano a mano donde ambos desplegaron sus mejores recursos luchísticos.

Las votaciones para Lucha del Año quedaron así:

1. Daisuke Sekimoto vs. Michael Elgin (BJW 24.08.2019 – Tokyo Korakuen Hall)

2. Konosuke Takeshita vs. HARASHIMA (DDT 03.11.2019 – Tokyo Ryogoku Kokugikan)

3. Isami Kodaka vs. Yuko Miyamoto (BJW 04.11.2019 – Tokyo Ryogoku Kokugikan)

4. Daisuke Sekimoto y WALTER vs. Yuji Okabayashi y Yuji Hino (BJW 04.11.2019 – Tokyo Ryogoku Kokugikan)

5. Jun Kasai vs. Toru Sugiura (FREEDOMS 01.10.2019 – Tokyo Korakuen Hall)

► AGRUPACIÓN DEL AÑO

Por segundo año consecutivo, Strong Hearts, la facción de OWE, fue premiada como la agrupación del año. Su incursión a Japón le valió presentarse en empresas como DDT, Wrestle-1, BJW, JTO, entre otras donde hizo sentir su dominio.

Pero la expansión no ha terminado y han amenazado extender su influencia

Las votaciones a la Mejor Agrupación quedaron así:

1. STRONG HEARTS – OWE

2. Kobayashi Army – BJW

3. DAMNATION – DDT

4. Mazeruna Kiken

5. Sento Minzoku – BASARA

► EVENTO DEL AÑO

Nuevamente «Ryogokutan 2019″, el máximo evento de BJW fue nominado el mejor del año, sólo que en esta ocasión empató en votos con «Ultimate Party 2019» de DDT. El primero sirvió para el ascenso de Daichi Hashimoto en la división Strong, mientras que Isami Kodaka se reafirmaba en la división death match.

Por su parte, el evento de DDT fue el marco para el regreso a Japón de Kenny Omega y la consagración de HARASHIMA como doble monarca.

Los presidentes Eiji Tosaka (BJW) y Sanshiro Takagi (DDT) fueron quienes recibieron el reconocimiento a nombre de sus empresas

Las votaciones a Mejor Evento quedaron así:

1. BJW RYOGOKUTAN 04.11.2019 – Tokyo Ryogoku Kokugikan y DDT Ultimate Party 03.11.2019 – Tokyo Ryogoku Kokugikan

2. –

3. Muscle 16.02.2019 – Tokyo Ryogoku Kokugikan

4. Nemuro Pro 13.10.2019 – Shin-Kiba 1st RING

5. Michinoku Pro 27.11.2019 – Shinjuku FACE

► REVELACIÓN DEL AÑO

El joven luchador de DDT, Keigo Nakamura fue en quien recayó la nominación de revelación del año. Su debut ocurrió en octubre pero causó una gran impresión por su ímpetu y gran repertorio luchístico

Las votaciones a Revelación del Año quedaron así:

1. Keigo Nakamura

2. Toshiyuki Sakuda

3. Maku Donaruto

4. Chris Brookes

5. Asuka