Tony Schiavone de Swerve Strickland: «Se lo merece»

Swerve Strickland es el nuevo Campeón Mundial de AEW y la comunidad luchística está feliz. Puede que los únicos que no sean Samoa Joe, por haber perdido el título, y Adam Page, acérrimo oponente del ahora monarca. Ya leímos a Chris Jericho diciendo que Swerve es el adecuado para esa posición, a Booker T diciendo que está contento como si el nuevo campeón fuera él mismo o a Mark Henry señalando que Strickland ganó el cinturón por su talento. Todos lo están felicitando.

