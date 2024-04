AEW tiene un nuevo Campeón Mundial después de Dynasty: Swerve Strickland. Y Booker T piensa que es increíble. El miembro del Salón de la Fama de la WWE siempre ha hablado bien del trabajo del luchador que en la actualidad vive el mejor momento de su carrera.

► Booker T de Swerve Strickland

«Es increíble. Es fantástico. Swerve es un trabajador excepcional. Se lo merece. Ha estado luchando durante mucho tiempo, y ahora, simplemente tener eso resuelto, ya no tienes que pensarlo más. ‘¿Me verán como un representante de esta empresa? ¿Soy material para ser campeón mundial?’ ¿Va a suceder? ¿Cuándo va a suceder?’ Como conmigo, todos preguntaban, ‘¿Cuándo va a ganar el campeonato de la WWE el chico negro?’ Esa pregunta la hicieron sobre mí. Ahora, él no tiene que preocuparse por eso en absoluto. Ha cruzado ese umbral, ahora es el campeón mundial de peso pesado, y ha demostrado que es tan bueno como cualquiera en el mundo. Yo también lo creo. No lo digo solo por decirlo. Swerve es un trabajador malditamente bueno. Así que para mí, estoy orgulloso de Swerve Strickland. Verlo recibir su reconocimiento, me hace tan feliz como si fuera por mí mismo.

«Una cosa que siempre he dicho sobre este negocio, porque mucha gente siempre pregunta por qué empresas como WWE y AEW no tienen más representación negra, ¿por qué no hemos tenido más campeones mundiales negros? La cosa es, esta siempre ha sido mi razón por la cual no ha habido muchos negros en esa posición, porque no ha habido muchos chicos negros que hayan trabajado al nivel de Swerve Strickland o yo mismo, otros chicos negros que hayan alcanzado esa posición. No creo que queramos que nos entreguen ese campeonato solo porque somos negros. Creo que queremos ese campeonato porque somos tan buenos como cualquiera en el vestuario. Queremos que nos vean tan buenos como cualquiera en ese vestuario. Por eso, cuando miro a Swerve Strickland, digo que este chico lo merece porque es tan bueno como cualquiera en ese maldito vestuario«, expresa Booker T en The Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore.

