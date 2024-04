Trick Williams está en el mejor momento de su carrera en WWE. Es el Campeón NXT. Todos los fanáticos lo aman. Y sus cualidades están más afiladas que nunca. Es más, se está hablando mucho de la posibilidad de que sea ascendido al elenco principal en el Draft.

Todo comenzó para él teniendo que alejarse de su sueño de triunfar en el football, tema del cual hablamos hace unos meses, y ganándose oportunidades en la compañía de pro wrestling hasta ser posicionado como mano derecha de la estrella en ascenso Carmelo Hayes.

► La alianza Trick Williams-Carmelo Hayes

No se puede hablar de Williams sin Hayes y eso es gracias al magnífico trabajo que los dos luchadores realizaron durante su alianza. Desde que le dieron a Trick que debía hacer que Carmelo se viera lo mejor posible. Ambos lo hicieron mutuamente. Y ahí están hoy.

«Lo que sea, amigo. Esa conexión, todos vieron cómo todo el estadio se emocionaba [cuando gané el título]. Eso se debe a que tengo una conexión con esa audiencia. Me han visto crecer durante casi tres años, y todo comenzó estando al lado de Carmelo Hayes. Cuando llegué por primera vez, Carmelo era el tipo. Acababa de ganar el Breakout Tournament, y mi trabajo era hacer que Carmelo Hayes se viera lo mejor posible. Me tomé mi trabajo muy en serio. Al hacer eso, cuanto más me esforzaba por Carmelo Hayes, más personas me veían y pensaban: ‘Este tipo me cae bien’. Todo funcionó a mi favor. No fue intencional, solo estaba haciendo mi trabajo, tratando de ayudar a Carmelo Hayes. Hacer mi trabajo tan intensamente realmente me ayudó a construir esa conexión con esa audiencia, y aquí estamos hoy«, explica el Campeón NXT en WWE’s The Bump.