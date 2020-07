Aunque en Extreme Rules se robó el Campeonato de RAW y fue desconocida por Stephanie McMahon, Sasha Banks consiguió el objetivo y se convirtió en monarca de la marca roja con ayuda de Bayley.

En Extreme Rules, la Campeona de SmackDown tomó la playera de un réferi noqueado e hizo el conteo para ayudar a su amiga, sin embargo, en la noche siguiente durante el programa de RAW, la mandamás de WWE, Stephanie McMahon rechazó el resultado y pactó una lucha por el título, donde el duelo se podría definir por conteo, rendición, cuenta fuera o descalificación.

Parecía que la desventaja sería para Sasha, pues Kairi Sane hizo huir a Bayley para evitar que ayudara a la otra campeona de parejas. Esto garantizó que la lucha fuera equilibrada, pues ambas luchadoras dejaron lo mejor de cada una sobe el cuadrilátero, estando cerca de inclinar la balanza para su lado.

Pero justo cuando Asuka estaba a punto de terminar el duelo, en la pantalla gigante apareció Bayley castigando sin piedad a Kairi Sane, quien no podía ni meter las manos. Esto distrajo a la Emperatriz del Mañana, quien de inmediato se lanzó a ayudar a su amiga, olvidando que estaba en un duelo titular.

La cuenta de los 10 segundos llegó y Asuka no regresó al ring, por lo que Sasha Banks se quedó con la victoria y el título de RAW.

La alianza entre Sasha Banks y Bayley está dominado la división femenil de WWE, primero Bayley destronó a Charlotte en octubre de 2019, después las dos amigas vencieron a Alexa Bliss y Nikki Cross el pasado mes de abril. Y finalmente Sasha se proclamó oficialmente Campeona de RAW.

Ahora el futuro de las campeonas está en SummerSlam y habrá que esperar a conocer a las retadoras a los diferentes cetros, así como para saber si ambas tendrán que defender sus campeonatos, incluyendo el de parejas.

BREAKING: HHH’s birthday is officially cancelled. Moving forward July 27th will now be known as #2BeltzBanks day! The day the #LegitCEO took over the entire company! Run me my check 🗣 pic.twitter.com/ChalAG7OWh

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 28, 2020