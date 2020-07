Los mexicanos de WWE tocan la puerta. Ángel Garza y Andrade se convirtieron en los retadores oficiales por el Campeonato de Parejas de RAW para SummerSlam, después de superar a dos equipos.

El conjunto de gladiadores comandado por Zelina Vega se enfrentó a The Viking Riders (Erik e Ivar) y el equipo conformado por Cedric Alexander y Ricochet, en un duelo donde los ganadores irían a SummerSlam para enfrentar a The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).

El cuelo comenzó en un combate entre los Vikingos y los luchadores aéreos, mientras que los gladiadores mexicanos decidieron observar evitando desgatarse; sin embargo, pronto fueron obligados a subir al ring.

Después de varios minutos, Andrade consiguió alejarse de la acción cuando Ivar preparaba un lance del esquinero, el cual fue directo contra Alexander y Ricochet, ya que Garza también supo quitarse a tiempo.

Esto fue aprovechado por el de Gómez Palacio para meter a Alexander al ring y dejarlo en bandeja de plata para Ángel Garza quien lo remató con un Wing Clipper para terminar con la victoria en sus manos.

►Ángel Garza y Andrade dejan atrás sus diferencias

La alianza ente los dos luchadores mexicanos había pendido de un hilo en las últimas semanas, los dos luchadores habían manifestado su descontento con el otro y esto parecía que los alejaría del objetivo principal, conseguir el Campeonato de Parejas de RAW.

Pero la mediación de Zelina Vega dio resultados, por lo que Garza y Andrade decidieron olvidar sus diferencias y ahora estarán en SummerSlam buscando el cetro de la marca roja.