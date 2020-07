El mundo de la lucha libre se sorprendió el primero de enero del año pasado cuando se reportó que Charlotte Flair y Andrade estaban comprometidos. Aunque ella lo negó hasta abril de ese año, ahora ya acepta que Andrade sí le propuso matrimonio. Y es que es comprensible, pues en aquel entonces Charlotte, que no ha tenido las mejores experiencias en el amor, llevaba tan solo unos cuantos meses saliendo con el mexicano.

► Charlotte Flair y Andrade, una pareja con mucha actitud

El hecho es que la relación ya marcha bastante bien, tanto que ya están pensando en tener hijos a futuro. En una reciente edición de The Bellas Podcast, Nikki y Brie Bella entrevistaron a Charlotte y allí ella narró el momento en el que Andrade le propuso matrimonio:

"Bueno, nuestro primer viaje juntos, él me llevó a Cancún. Cuando me llevó por primera vez a Cancún, yo estaba pensando en vacaciones de primavera... queríamos ir a Cancún nuevamente para Año Nuevo. Me llevó a este restaurante, realmente muy nice, que estaba sobre el agua. Después de que comimos el postre, el mesero nos dijo: 'Déjenme que los lleve a este lugar'.

"El restaurante en la parte superior tenía una escalera al muelle en donde esperaba un yate. Subimos al bote, escuchamos música y bebimos, y aparecieron otros dos grandes botes. Allí hubo fuegos artificiales y empezó la cuenta regresiva de Año Nuevo. Cuando estábamos escuchando la música de los otros dos grandes botes, me di la cuenta y él estaba arrodillado en una de sus rodillas. Él sabe cuánto amo los barcos y el agua.

"En el primer año en el que comenzamos a salir, o como quieran llamarlo, teníamos que traducirnos con el traductor de Google el uno al otro. Nuestro primer Año Nuevo, todavía estábamos traduciéndonos con Google porque él no entendía. Planeamos regresar el próximo Año Nuevo, ya comprometidos. El amor habla un idioma. Puedo entender su idioma pero no puedo hablarlo. Todas las películas que veo en español tienen subtítulos".