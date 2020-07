Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, todo está programado para que, una vez Edge regrese de su lesión en el tríceps, se enfrente a Randy Orton en WrestleMania 37. La lucha que se planea es un I Quit Match, pero se ha podido conocer que ese nunca fue el plan de Paul Heyman.

► Paul Heyman y sus planes chocaban con la visión de Vince McMahon

Según reporta Ringside News, de momento la lucha entre Edge y Orton es la única que está programada y escrita en piedra para el siguiente WrestleMania. Sin embargo, este no habría sido el plan si Paul Heyman todavía estuviera como Director Ejecutivo de Raw, pues este aparentemente quería que Vince McMahon programara con muchos meses de ventaja todo el cartel de SummerSlam 2020, Royal Rumble 2021 y WrestleMania 37.

De momento, WrestleMania no irá a Hollywood sino que estará en Tampa, Florida, lugar que estaba pactado para tener WrestleMania 36 este año. Esto, como agradecimiento a dicho estado por haberle abierto las puertas a WWE para que realizara las grabaciones de sus shows televisivos.

La fuente de la información sería un escritor, actualmente en el equipo de WWE, quien señaló que Heyman planeaba que los carteles se conocieran con mucho tiempo de antelación, al menos de manera privada, para que el equipo creativo se enfocara en desarrollar mejores ideas para las rivalidades y segmentos.

La realidad es que McMahon no quiere que esto sea así, y como siempre, solo un par de luchas se irán programando con mucho tiempo de anticipación. Esto también va de la mano con el reporte de que no quiere filtraciones, por lo que no todos los escritores están recibiendo las distintas ideas para lo que veremos en WWE en el futuro. Y cada persona está aportando ideas en ciertas rivalidades y luchas que McMahon tiene en mente, pero que no le dice a todo el mundo.

