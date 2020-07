Los luchadores mexicanos, Humberto Carrillo y Ángel Garza, tendrán su primera figura de acción en WWE, esto fue anunciado en el panel de Mattel & WWE Elite Squad dentro de la Comic-Con virtual.

La empresa de juguetes hizo el anuncio de la nueva serie juguetes titulada The new Fan Takeover, basados en los luchadores de compañía encabezada por Vince McMahon, la cual tendrá un plus especial, pues los aficionados podrán elegir los atuendos de muchos de los gladiadores del pasado y presente de la empresa.

"Fan Takeover permite a los fanáticos, elegir el equipo que quieren ver en estas figuras ", dijo Steve Ozer de Mattel. "Hay muchas solicitudes de equipo específico, y ahora los fanáticos tienen la oportunidad de hacer oír su voz y poner ese equipo en la línea".

Además del anuncio de esa serie de figuras, Mattel y WWE también anunciaron otras colecciones de figuras dentro de esas están la de Humberto Carrillo que será de la WWE Series figure y Ángel Garza como parte de las Elite Series figure.

►Ángel Garza y Humberto Carrillo estarán en diferentes colecciones

Esta es la lista completa de muñecos anunciados por parte de Mattel y WWE, las cuales estarán disponibles en 2021 en exclusiva en Walmart de Estados Unidos.

Esta es la primera ocasión que los dos luchadores regiomontanos serán incluidas en una colección de las figuras de acción de WWE. Sin embargo, no se presentó ninguna figura de ningún otro luchador de sangre mexicana, incluyendo a Rey Mysterio.