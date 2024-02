Sammy D, campeón de OTT, quiere que NXT Europe sea una realidad

Aunque constituyese un intento en toda regla de acabar con la escena «indie» británica, NXT UK fue un producto soberbio dentro del entramado de WWE. Por calidad «in-ring» y coherencia narrativa, tal vez la mejor marca que ha tenido el gigante estadounidense en toda su historia.

Y teóricamente, 2023 debía ser el año del arranque de NXT Europe, remodelada sucesora. Isla Dawn y JD McDonagh, quienes años atrás dieron su primeros pasos en WWE a través de NXT UK, se mostraron positivos y expectantes, pero parece que los planes están detenidos.

El pasado mes, recogimos esta información proporcionada por Sean Ross Sapp de Fightful.

«No, últimamente no se ha hablado de ello. Nos dijeron que el pasado otoño, luego el pasado verano, luego que tras la fusión y luego en 2024. Pero no hemos escuchado nada».

► La meta de Sammy D

A menudo el analista o seguidor tiende a perder la perspectiva ajena cuando se trata de defender la legítima independencia de la lucha libre. NXT UK, como dijo Michael Oku, se creó con el propósito de dañar a las ligas alternativas y propiciar un monopolio de WWE en UK. Aunque hoy, gracias a su existencia, el arte de competidores como Gunther es conocido de forma masiva por el público y este goza de una merecida estabilidad profesional.

Y no todos los talentos de la escena británica actual comparten la opinión de Oku. Por ejemplo, Sammy D, máximo monarca de Over The Top Wrestling (OTT), gladiador que bajo reciente entrevista con Fightful, confiesa sin tapujos no querer ser «indie» toda su vida y estar muy atento al posible lanzamiento de NXT Europe.

«Sí, por supuesto. La meta final debería ser firmar con WWE, AEW, TNA o New Japan. Sería ingenuo si quisiéramos quedarnos ahí y estar en el nivel de independientes. Personalmente, yo quiero firmar en la línea de puntos con WWE y decir, ‘lo conseguí’ Obviamente, he conseguido mucho con OTT y en las independientes, he tenido una carrera enorme como independiente, pero estoy seguro de que el siguiente paso para mí, si se presenta, sería firmar con NXT Europe o lo que hagan […]»

Uno de los mejores rudos del panorama europeo y Campeón Mundial OTT desde marzo del pasado año, Sammy D no sólo encajaría en una hipotética NXT Europe, sino que lograría medrar en NXT o el elenco principal de WWE. Seguramente el otrora Imperio McMahon esté siguiéndolo de cerca.