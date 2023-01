Discreto protagonismo hasta ahora han tenido las principales figuras que conformaban NXT UK una vez esta subdivisión de NXT cerró sus puertas. Algo que no pasa desaparecido para los seguidores europeos de la escena independiente, que vieron cómo NXT UK, además de desabastecer a promotoras ya asentadas de geniales talentos, decidió prescindir de ellos una vez este producto dejó de resultarles productivo, de ahí que busquen relanzarlo el presente año.

Sin embargo, William Regal expuso un punto de vista distinto el pasado agosto, exponiendo que WWE llevaba años preparando la concreción de NXT Europe.

«[…] Hay gente que dirá: ‘Bueno, mataron la lucha libre británica’. Compañero. Te lo digo, fui allí en 2016 durante dos semanas para ver la escena de la lucha libre británica y descubrí que no era lo que se suponía que era. ICW estaba realizando algunos programas al mes. PROGRESS ofrecía uno o dos espectáculos al mes. RevPro estaba haciendo uno y, a veces, dos programas al mes. Terminé yendo a los eventos de All Star solo porque me sentía mal por no tener suficientes programas a los que asistir. «Era un mito que estaban sucediendo todas estas cosas increíbles, cuando en realidad había empresas que realizaban un par de espectáculos al mes. Pero debido a que estaban en Internet, haciendo sonar su propia bocina y poniéndose en cualquier forma que pudieran, había una escena de lucha libre en auge […]»

► Michael Oku no compra a la WWE altruista

Cabe preguntar entonces que si no había auge alguno de la escena británica, por qué WWE decidió adentrarse en tal escenario. ¿Una ayuda desinteresada en pos de que los talentos mejoraran su situación, y como asegura Regal, estuvieran mejor pagados?

Parece poco creíble tal altruismo del gigante estadounidense. Michael Oku, talento que comenzó su carrera justo cuando NXT UK cercenó ese auge de las ligas británicas, no se lo cree. Y así lo dejó de claro en entrevista reciente con Stephanie Chase de Digital Spy.

«Creo que NXT UK no fue creada para ayudar, sino para dañar la escena independiente británica. Creo que la mayor evidencia es que cuando ya no había nada con lo que competir y ocurrió la pandemia y ya no les rentaba, inmediatamente se deshicieron de ella. «Y de nuevo, digo: ‘Oh, vamos a hacer NXT Europe’. Pero vale, si vas a hacerla, ¿cuál es la explicación para que despidas a todo el elenco?’. Es lo que quiero saber […] Ofreció más dinero a los luchadores independientes. Veremos lo que hacen. A ver si se dan cuenta que Europa no es un país y que está lleno de países distintos con reglas distintas. Es intrigante».