El alivio y satisfacción que el pasado fin de semana habrá experimentado Joe Cabray, promotor de Over The Top Wrestling (OTT), no creo pueda compararse a la de ningún otro durante 2023.

OTT quiso que uno de sus mayores eventos del año, Scrappermania, gozase de las implicaciones estelares de Jon Moxley y Eddie Kingston, pero un house show de AEW y el coronavirus trastocaron estos planes.

Cabray, con todo, no quiso rendirse, y para el noveno aniversario de OTT volvió a intentarlo, esta vez anunciando a Moxley de antemano más de dos meses atrás.

Y afortunadamente, ningún contratiempo ha privado al ex Campeón Mundial AEW de estar en la celebración de OTT. No solo para una de las fechas, sino para las dos programadas, viéndose las caras con Trent Seven y B Cool.

► El noveno cumpleaños de OTT

Pero OTT logró traer a otra figura muy notoria, KENTA, quien incluso puso sobre la mesa el Campeonato DEFY ante Luke Jacobs. Por lo demás, los carteles quedaron completados con nombres de la escena británica tan punteros como los recién liberados Grizzled Young Veterans, Millie McKenzie, Trent Seven o el mencionado Jacobs.

La velada del 27 de octubre discurrió desde The Hangar de Wolverhampton (Inglaterra), mientras que la del 28 de octubre tuvo de sede el National Stadium de Dublín (Irlanda), con una excelente asistencia ambas. Seguidamente, los resultados de estos eventos.

[27 de octubre]

[28 de octubre]

FATAL 5-WAY: Mark Haskins derrotó a Robbie X, Luke Jacobs, Man Like DeReiss y Liamo .

. Se anunció lesión de Session Moth Martina, quien iba a luchar contra Debbie Keitel por el Campeonato Femenil OTT.

CAMPEONATO DE GÉNERO NEUTRO OTT; FATAL 4-WAY: The Sem derrotó a BDE (Big Bad Dirty Nicky & Bittersweet Josh) (c), Omari & Scotty Davis y Los Muppadores (El Ballymuno & La Pharoah) para ganar el título.

CAMPEONATO NLW: Trent Seven (c) derrotó a Big Damo y Damien Corvin para retener el título.

The Draw (Sammy D y Charlie Sterling) derrotaron a Grizzled Young Veterans.

KENTA derrotó a Danny Cross.

LUCHA SIN REGLAS: Jon Moxley derrotó a B Cool.