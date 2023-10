The Creed Brothers serían llamados al elenco principal

Chad Gable y Otis formaron Alpha Academy y el dúo se ha convertido en uno de los actos más entretenidos de Monday Night Raw, y no solo se destacan por sus segmentos, sino también por su desempeño en el ring. Durante este fin de semana, lanzaron un reto abierto para este lunes en WWE Raw, y sorprendentemente The Creed Brothers salieron al paso para aceptarlo, y el Universo WWE tendrá un encuentro inédito y el debut de los ex Campeones de Pareja NXT en la marca roja.

► The Creed Brothers lucharán contra Alpha Academy

El combate de ete lunes será muy importante para los ex Campeones de Parejas de NXT, ya que aparentemente marcará el comienzo de su carrera en el elenco principal. Al menos así lo señaló Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio. El reconocido periodista indicó que la aparición de los Creed Brothers en RAW esta semana marcará su convocatoria al elenco principal de WWE.

“Me dijeron que en este momento, salvo cambios, no es que esté al 100% en este momento, sino que están siendo llamados”.

Se señaló que The Creed Brothers deberían ganar ese encuentro contra Alpha Academy si esta es realmente su llamada oficial al elenco principal. No obstante, habrá que ver cómo resultan las cosas para Julius y Brutus Creed este lunes por la noche.

Por otra parte, habrá que ver qué sucede con Ivy Nile, quien ha sido la compañera de los Creed Brothers dentro y fuera del ring, e incluso entrenaban juntos. Uno esperaría que Triple H tenga un plan separado para ella, y no sería la primera vez que separan un equipo en un ascenso al elenco principal.

The Creed Brothers no tienen mucho que hacer en el elenco principal, luego que que mantuvieran el Campeonato de Parejas NXT durante 92 días el año pasado. Veremos si pasarán o no oficialmente a ser parte de Monday Night Raw.