Jon Moxley estará en ScrapperMania 7 de OTT

Over The Top Wrestling quiere volver a ser la promotora británica número uno, luego de un momento de gloria a raíz de las miradas que atrajo aquel Jordan Devlin vs. David Starr en el show de su quinto aniversario, pero que quedó trastocado por la llegada de la pandemia.

RevPro y PROGRESS han tomado cierta ventaja en mediaticidad, y con la entrada en escena de una renacida One Pro Wrestling y el crecimiento de TNT Extreme Wrestling, el panorama se presenta mucho más apasionante para el aficionado. Aunque duro para que OTT recupere su posición.

Así que Joey Cabray, dueño de esta empresa, quiere dar un golpe de efecto. Y vaya si lo ha dado. Porque el más reciente anuncio sobre ScrapperMania 7, su segundo evento magno de la temporada (18 de marzo; National Stadium de Dublín), revela que Jon Moxley competirá allí.

Por ahora, se desconoce quién será su rival, pero obviando pormenores, la relevancia descansa en el hecho de que el “All Elite”, por primera vez desde 2018, luchará sobre el viejo continente. Una gira que WWE llevó a cabo por allí durante noviembre de dicho año contuvo asimismo su más reciente implicación en las islas británicas, como parte de un house show desde Leeds.

► “The Unscripted Kings” en OTT

Antes, OTT tiene guardado otro as, y muy vinculado a Moxley: Eddie Kingston.

“The Mad King” formará parte de la gira Homecoming, los días 27 (Wolverhampton), 28 (Dublín) y 29 (Belfast) del presente mes. Y por lo que ya sabemos, la primera jornada tendrá que enfrentarse a Leon Slater, la mayor promesa europea actual. La segunda jornada, para la que todavía Kingston carece de rival anunciado, agotó ya todos su boletos.