Los oponentes de ensueño que tiene Eddie Kingston

Eddie Kingston habla de Jun Akiyama, sus luchas de ensueño, Hikaru Shida contra Jamie Hayter y mucho más en una reciente entrevista con Dark Puroresu Flowsion. Todo a raíz de su combate con Akiyama en Full Gear 2022.

► La lucha con Jun Akiyama

“Después de la luchua, me sentí bendecido de luchar contra el Sr. Akiyama y todavía lo siento. El Sr. Akiyama me dio la confianza de que seré el campeón del mundo. [El combate] se armó debido a que llamé al Sr. Akiyama en Twitter y, por supuesto, el Sr. Akiyama aceptó. Pero la pelota en este partido comenzó a rodar más rápido debido a [Jon] Mox [ley] y lo que dijo en su conferencia con los medios después de su combate con Hiroshi Tanahashi».

► Los rivales de ensueño

“Tengo mis tres, pero también un hombre en Pro Wrestling Noah también me llamó [Masa Kitamiya], y tengo una arena de ensueño [Budokan]. 1. KENTA, 2. Go Shiozaki, 3. Hiroshi Tanahashi”.

► Jamie Hayter contra Hikaru Shida

“¡Me encantó cada segundo! ¿Es uno de los mejores? [combates femeniles en la historia de AEW] Sí, lo es, la lucha que mostraron ambas fue inspiradora. No diré quién, pero ese combate inspiró a un luchador a ir al gimnasio a las 2 am”.

► Los luchadores Joshi favoritos

«Bull Nakano, Manami Toyota, Aja Kong, Kana (Asuka) y Megumi Kudo«.

► Las luchas favoritas de la era Kings Road de AJPW

“¡Guau! Hay tantas que solo 3 es difícil y no es justo para los otros combates [risas]. Tengo mis tres favoritos, pero hay otros 2 para las personas que solo quieren participar. Ok, pero mis favoritos [son]: Mitsuharu Misawa vs Kenta Kobashi [22 de enero de 1997]. Mitsuharu Misawa y Kenta Kobashi vs Toshiaki Kawada y Akira Taue [9 de junio de 1995]. Mitsuharu Misawa vs Toshiaki Kawada (3 de junio de 1994). Pero dos combates que están cerca de mi top 3, [el primero] es un combate que le digo a cualquiera que solo quiera ver un combate contundente y no preocuparse por ver otros combates para obtener los ‘huevos de pascua’ y [yo] altamente recomiendo [es] Kenta Kobashi vs Toshiaki Kawada (12 de junio de 1998), y Jun Akiyama vs Hiroshi Hase (1 de mayo de 1998)”.

¿Qué opináis de las palabras de Eddie Kingston?