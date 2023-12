JD McDonagh, ilusionado con la futura NXT Europe

NXT Europe no va a lanzarse en un futuro cercano –lo confirmamos a mediados de año: «(…) Triple H mencionó que NXT Europe está siendo retenido en su lanzamiento o creación debido a la fusión de WWE con UFC y Endeavor. (…) Incluso antes de la fusión, no se había dado ningún paso en esa dirección (…)»- pese a que en un primer momento se adelantó que sería a comienzos de 2023.

WWE announced today that the #WWENXT brand will grow internationally with the creation of an all-new NXT Europe, with the launch planned for 2023. https://t.co/W9TBJy3ur3

— WWE (@WWE) August 18, 2022