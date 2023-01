Sami Zayn: “Tuve que convencer a Paul Heyman”

“No puedo decirlo porque realmente no lo sé, pero sé que antes de que Triple H estuviera en la creatividad, nunca salí en pantalla con Roman. Luego, cuando Triple H entró, finalmente me pusieron en pantalla con Roman. Si eso es una coincidencia… (…) Me impidieron estar en la pantalla con Roman (…). ¿Si eso hubiera sucedido sin él? No lo sé, pero probablemente no“. Así hablaba Sami Zayn sobre su entrada a la historia de The Bloodline recientemente oon Ariel Helwani para BT Sport.

► Sami Zayn habla de Paul Heyman

En la misma entrenvista, el ya no “Uce Honorario” apuntaba que tuvo que convencer a Paul Heyman para poder hacerlo.

“Si estoy siendo brutalmente honesto, sentí que tenía que convencer a Heyman. Él es de la vieja escuela. Roman es su chico, Brock era su chico, y él está muy familiarizado con la parte superior del cartel. Entonces, para que él pueda comprarme como parte del acto que está en la parte superior del cartel, no quiero ser uno de esos tipos que agarra a Roman y dice: ‘Mira, no puedes trabajar con él. Acaba de hacer estas cosas con [Johnny] Knoxville’.

“Sé que Roman sabe que soy bastante bueno. Sé que The Usos piensa que soy bastante bueno. Creo que todos estos muchachos son geniales. Hay respeto mutuo. Somos compañeros. Con Heyman, es más estratégico sobre las cosas, cosas en las que yo no pensaría. Mira el negocio de diferentes maneras, y formas que a veces, yo no miraría. Entonces, si había alguien que pensé que no estaría a bordo, a quien tendría que convencerme, pensé que tal vez sería Heyman “.

¿Qué te parece la ruptura de Sami Zayn con The Bloodline?